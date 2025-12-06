Grootste Startupdeals Oktober: Picnic Voert Aan met Megaronde!

In november wisten Nederlandse startups samen honderden miljoenen euro’s te verzamelen, met de onlinesupermarkt Picnic als duidelijke uitblinker. Dit bedrijf investeert het nieuwe kapitaal in uitbreiding op de Duitse markt. Andere opvallende financieringen waren voor een bedrijf dat bosbranden tegengaat, een onderneming die zeldzame ziektes bestrijdt, een producent van kweekleer en een agritech-scaleup.

1. Picnic: 430 miljoen euro voor uitbreiding in Duitsland

Picnic heeft een bedrag van 430 miljoen euro opgehaald met het doel om hun aanwezigheid in Duitsland te vergroten. De financiering is afkomstig van bestaande aandeelhouders, hoewel medeoprichter Michiel Muller geen details heeft vrijgegeven over de betrokken partijen of de precieze bedragen. Het streven van de onlinesupermarkt is om binnen enkele jaren 50 procent van de Duitse huishoudens te bereiken, momenteel is dit 30 procent. In Nederland bedraagt de dekking meer dan 75 procent.

In Duitsland groeit Picnic sneller dan initieel in Nederland, ondanks dat slechts 4 procent van de Duitsers hun boodschappen online doet. Het bedrijf maakt nog steeds geen winst; vorig jaar leed het een verlies van 253 miljoen euro bij een omzet van 1,5 miljard euro. Wel is Picnic operationeel winstgevend in Nederland.

2. Overstory: 43 miljoen dollar voor preventie van bosbranden met AI

Overstory, een techbedrijf uit Amsterdam, heeft 43 miljoen dollar opgehaald. Ze gebruiken satellietbeelden en kunstmatige intelligentie om bomen rond elektriciteitsleidingen te monitoren, wat helpt bij het voorkomen van stroomstoringen en bosbranden.

De onderneming, met een team van tachtig medewerkers onder leiding van de Amerikaanse CEO Fiona Spruill, kreeg deze ronde geleid door het Europese klimaatfonds Blume Equity, met deelname van Energy Impact Partners uit New York.

3. Avanzanite Bioscience: 32 miljoen euro voor bestrijding van zeldzame ziekten

Avanzanite Bioscience, gevestigd in Amsterdam, heeft 32 miljoen euro opgehaald in een Series A-financieringsronde van MVM Partners, de eerste institutionele belegger van het bedrijf. Het bedrijf richt zich op zeldzame ziekten.

Dit kapitaal zal worden ingezet om de infrastructuur in 32 Europese landen uit te breiden en de marktintroductie van producten te versnellen.

4. Qorium: 22 miljoen euro voor de productie van kweekleer

Qorium, een biotechnologiebedrijf uit Nederland, heeft 22 miljoen euro opgehaald. Met deze financiering wil het bedrijf zijn duurzame alternatief voor traditioneel leer op commerciële schaal produceren voor de mode- en luxegoederensector. Qorium ontwikkelt leer van slechts enkele cellen van een koeienhuid.

Onder de investeerders bevinden zich Invest-NL, Sofinnova Partners, Brightlands Venture Partners en LIOF. De oprichters van Qorium zijn Rutger Ploem en Mark Post, die ook betrokken is bij de kweekvlees-scaleup Mosa Meat. CEO is de Amerikaan Michael Newton.

5. Sourge.ag: 15 miljoen euro voor AI-software voor glastuinbouw

Source.ag, een softwareontwikkelaar voor de glastuinbouw uit Amsterdam, heeft 15 miljoen euro aan financiering opgehaald in een Series B-ronde. Deze ronde werd geleid door Astanor, met deelname van zaadveredelaar Enza Zaden en telerscoöperatie Harvest House.

Deze financiering verhoogt de totale investering in Source.ag tot meer dan 52 miljoen euro in vijf jaar tijd. Oprichters Rien Kamman en Ernst van Bruggen zullen het kapitaal gebruiken voor wereldwijde expansie en productontwikkeling. Hun AI-software belooft de opbrengsten in de glastuinbouw te verhogen.

6. Saia Agrobotics: 10 miljoen euro

Saia Agrobotics, een ontwikkelaar van robots voor de glastuinbouw, heeft 10 miljoen euro binnengehaald bij Check24 Impact, de European Innovation Council (EIC) en bestaande investeerders Navus Ventures en Oost NL. CEO Ruud Barth zet deze robots niet in de kassen, maar haalt in plaats daarvan de (tomaten)planten naar de robots toe, wat snel automatisch oogsten en plantverzorging mogelijk maakt.

De tuinbouwsector, die kampt met een tekort aan arbeidskrachten en de noodzaak om zo efficiënt mogelijk te produceren, verwelkomt deze innovatie. Saia streeft naar een opbrengststijging van 20 procent en een halvering van de totale arbeidskosten in de kas. Een eerste klant gebruikt de robot al, waarin in totaal 20 miljoen euro is geïnvesteerd.

7. ExRobotics: 7 miljoen euro voor inspectierobots

ExRobotics uit Delft heeft 7 miljoen euro opgehaald om verder te kunnen opschalen. Het bedrijf ontwikkelt robots die zelfstandig inspecties uitvoeren op gevaarlijke locaties zoals olieraffinaderijen, gasinstallaties en chemische fabrieken.

De financieringsronde werd geleid door Forward.one, terwijl de bestaande investeerder Rotterdam Port Fund opnieuw investeerde. Met het nieuwe kapitaal wil ExRobotics zijn robotvloot uitbreiden en de software verbeteren.

8. Cleverbase: ‘miljoenen’ voor digitale wallets

Gijs Nagel, oprichter van Degiro en MT/Sprout Challenger, heeft via zijn private-equityfonds Lenos Equity ‘miljoenen’ geïnvesteerd in Cleverbase, een Nederlandse aanbieder van digitale vertrouwensdiensten.

Met deze nieuwe financiering beoogt Cleverbase de ontwikkeling van digitale wallets te bevorderen, uit te breiden binnen Europa en nieuwe samenwerkingen aan te gaan met banken, notarissen en overheidsinstanties. In ruil voor de investering verkrijgt Lenos een ‘substantieel’ aandeel in het bedrijf, hoewel exacte cijfers niet openbaar zijn gemaakt.

9. VaultN: 3,5 miljoen dollar voor gameplatform

VaultN uit Amsterdam heeft 3,5 miljoen dollar opgehaald bij Sony en London Venture Partners. Oprichters Julian Migura en Emrah Kara ontwikkelen een platform waarop game-uitgevers hun digitale games naar winkels kunnen distribueren. Het platform vereenvoudigt transacties.

10. Social Links: 2,6 miljoen euro voor AI-tools tegen fraude

Social Links, een startup uit Amstelveen, heeft 2,6 miljoen euro aan vervolgfinanciering opgehaald voor de verdere ontwikkeling van zijn AI-tools die fraude, scam-berichten en merkmisinformatie opsporen.

De investeringsronde werd geleid door investeerder Yellow Rocks!, die zijn totale investering hiermee verviervoudigt. Eerder investeerden AltaIR Capital en Smart Partnership Capital in het bedrijf van CEO Ivan Shkvarun.

11. Healthplus.ai: 2,3 miljoen euro voor voorspelling van chirurgische complicaties

Healthplus.ai, een Nederlands bedrijf, heeft 2,3 miljoen euro opgehaald voor de verdere ontwikkeling van zijn AI-systeem dat het risico op infecties na operaties voorspelt. De investering werd geleid door Elevating Capital en Lumo Labs, met deelname van Pathena, Leistone en ROM InWest.

Het bedrijf plant uitbreiding naar Europa en de VS en werkt aan FDA-goedkeuring en integratie met medische systemen zoals Epic en ChipSoft.

12. Struck: 2 miljoen euro voor AI in bouwregelgeving

Struck, een startup uit Amsterdam, heeft 2 miljoen euro opgehaald om zijn AI-platform voor bouwregelgeving verder te ontwikkelen. Het platform helpt architecten en ontwikkelaars om sneller door complexe regelgeving te navigeren.

De investeringsronde werd geleid door Value Factory Ventures en omvatte deelname van Antler en verschillende business angels uit de bouw- en vastgoedsector. Oprichters zijn Max van Riel en Nikhil Nagaraj.

13. Partnify: 1,8 miljoen euro voor soepelere bedrijfssamenwerking

Partnify, een Nederlands platform voor projectsamenwerking tussen bedrijven, heeft 1,8 miljoen euro opgehaald. De investeringsronde werd geleid door het Franse Hi Inov, met deelname van Rabobank, Inovexus, MaasInvest en angel-investeerders.

Het kapitaal wordt gebruikt voor teamuitbreiding, AI-ontwikkeling en internationale expansie naar Duitsland, Frankreich, België en Zweden. Partnify is opgericht door Jens Visser (CEO), Ron Lohuis (CCO), Daniël van der Berg (CPO) en Jonatan Elgersma (CTO).

14. Finstack: 1,2 miljoen euro om finance-teams te ondersteunen

Karel Gonzalez Hulshof en Sebastiaan Hoekstra hebben 1,2 miljoen euro verzameld voor hun startup Finstack. Ze ontwikkelen een platform voor geautomatiseerde financiële rapportage, consolidatie en forecasting. De investering komt van Mike de Boer (Quantum Leap Capital), Maarten Wolleswinkel, René Feiner en andere angels.

15. Guideways: ‘meer dan een miljoen euro’

Sander Denissen en Alexander Habermeier hebben ‘meer dan een miljoen euro’ aan seedgeld opgehaald voor Guideways, hun AI-platform dat medtech-bedrijven ondersteunt bij de goedkeuring van hun innovaties. Het kapitaal is afkomstig van Healthy.Capital en Rising Star Venture Partners en is bedoeld om het platform van Guideways te lanceren en verder te schalen.