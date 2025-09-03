Framer wordt Nederlandse unicorn: Scoort 100 miljoen voor groei!

Koen Bok en Jorn van Dijk hebben Framer naar een nieuwe financiële mijlpaal geleid met een succesvolle Series D-financieringsronde. Dankzij een recente investering van 100 miljoen euro heeft de scale-up nu de status van unicorn bereikt. In augustus waren er ook belangrijke financiële ontwikkelingen voor Deftpower, Vox AI en Keiron’s soldeerpasta-printer. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste investeringen.

1. Framer: 100 miljoen euro voor no-code websites

Koen Bok en Jorn van Dijk hebben onlangs met hun bedrijf Framer een indrukwekkende Series D-financieringsronde afgesloten. Ze hebben 100 miljoen euro opgehaald en zijn nu gewaardeerd op 2 miljard euro, waarmee ze officieel een dubbele unicorn zijn. De financieringsronde werd geleid door hun bestaande investeerders Meritech Capital en Atomico, met bijdragen van World Innovation Lab en HV Capital.

Framer, gevestigd in Amsterdam, is gespecialiseerd in het snel bouwen van professionele websites zonder dat er programmeerkennis voor nodig is. Ze claimen dat hun aanpak wereldwijd de standaard wordt.

Met het nieuwe kapitaal wil het voormalige MT/Sprout Challenger voornamelijk zijn groei versnellen. “We zetten in op een snellere uitbreiding in de VS, intensiveren onze investeringen in AI en blijven zowel ons product als onze marktbenadering opschalen, alles met het doel om van Framer dé hub te maken waar bedrijven hun complete .com beheren,” aldus het team.

2. AMBTS: 20 miljoen euro voor een beursgang

AMBTS, een dochteronderneming van bitcoin handelaar Amdax, heeft 20 miljoen euro opgehaald bij particuliere investeerders. Dit kapitaal is een belangrijke stap richting het worden van een zelfstandig bitcoin-treasurybedrijf dat grote institutionele klanten bedient. Amdax is van plan om AMBTS te noteren aan Euronext Amsterdam.

Lucas Wensing, CEO en medeoprichter van Amdax, streeft ernaar om in totaal 30 miljoen euro te verzamelen, zoals vermeld in een persbericht. “De interesse in deze eerste financieringsronde toont aan dat investeerders enthousiast zijn over dit initiatief.” Op de lange termijn wil het bedrijf 210.000 cryptomunten in het fonds hebben, wat neerkomt op 1 procent van het totale aantal munten in omloop.

3. Deftpower: 12,5 miljoen voor AI-laadsoftware

Deftpower, gevestigd in Arnhem, heeft 12,5 miljoen euro opgehaald om zijn AI-gedreven laadplatform voor elektrische voertuigen verder te ontwikkelen. De investeringsronde werd geleid door Endeit Capital, met deelname van bestaande investeerders Proeza Ventures, 4impact Capital, Rethink Mobility en business angel Jan Fredriks.

Volgens het softwarebedrijf kan het elektrisch laden beter beheerd worden en kan tot twee derde van de stroombehoefte verplaatst worden naar daluren, wanneer hernieuwbare energie goedkoper is. Dit vermindert de belasting op het overbelaste elektriciteitsnet en verlaagt de kosten voor gebruikers. Deftpower bedient momenteel veertig klanten in tien Europese landen.

4. Vox AI: 7,6 miljoen euro voor een drive-thru voice agent

Koen Schmitz en Maurice Kroon hebben 7,6 miljoen euro opgehaald om drive-thru’s en andere fastfoodrestaurants uit te rusten met hun spraakgestuurde AI-platform. Hun Amsterdamse startup ontwikkelt een voice agent die bestellingen kan verwerken in meer dan negentig talen en dialecten, natuurlijk klinkt en zelflerend is. Dit is een welkome oplossing voor restaurants die kampen met personeelstekorten en stijgende loonkosten.

Vox AI is ook actief in de Verenigde Staten, waar het bedrijf een nieuw kantoor opent in San Francisco. De investeringsronde werd geleid door het venture capital fonds Headline, met deelname van True Ventures, Simon Capital en de bestaande investeerder Souschef Ventures, die zich richt op startups die de voedingsindustrie digitaliseren.

5. Dawnguard: 2,6 miljoen euro voor cybersecurity

Mahdi Abdulrazak en Kim van Lavieren hebben 2,6 miljoen euro opgehaald voor Dawnguard, een cybersecurityplatform dat veiligheid integreert vanaf de kern van de systeemarchitectuur. De pre-seed ronde werd geleid door 9900 Capital, met deelname van angel investors waaronder ervaren CIO’s en CISO’s.

De oprichters, met ervaring bij IBM, Microsoft en Amazon, hebben een platform ontwikkeld dat cloudinfrastructuurontwerpen valideert vóór implementatie en automatisch production-ready Infrastructure as Code genereert. In plaats van security als een nagedachte toevoeging te behandelen, integreren zij het direct in de systeemarchitectuur ‘vanaf dag nul tot dag tienduizend’. Het bedrijf richt zich op security-architecten, DevOps-engineers en cloudteams die worstelen met ontwerpfouten in code die door AI-gedreven bedreigingen worden uitgebuit.

6. Keiron: 2,3 miljoen euro voor soldeerpasta-printer

Paul Rooimans heeft met een recente investering van 2,3 miljoen euro het kapitaal van Keiron Printing Technologies verhoogd tot tien miljoen euro. Met dit geld ontwikkelt Keiron een printer die soldeerpasta met uiterste precisie aanbrengt op elektronica. Het geld is afkomstig van deeptech investeerders DeepTechXL en Cottonwood Technology Fund, met bijdragen van TNO Ventures en Innovation Credit.

De gepatenteerde technologie van Keiron, ontwikkeld door TNO Holst Centre, print soldeerpasta met nanoliternauwkeurigheid en is sneller en flexibeler dan traditionele stencil- of jetprinting. Het geld wordt gebruikt om de eerste printer te installeren en de productie op te schalen voor systemen die al besteld zijn in Europa en de Verenigde Staten.

7. Aizy: 1,5 miljoen euro voor AI-marketingsoftware

Stefan Nuijten heeft 1,5 miljoen euro opgehaald voor Aizy, dat software ontwikkelt om het beheer van sociale media en Google-advertenties met AI te automatiseren. Het platform automatiseert taken die voorheen veel handwerk vereisten, zoals het schrijven van teksten en het bepalen van doelgroepen. Het idee is duidelijk voortgekomen uit de praktijk: Nuijten was zelf oprichter en partner bij online bureau Fightclub, waar nu honderd mensen werken.

De investering kwam van twee informele investeerders, waaronder Gijs Nagel, medeoprichter van DeGiro. Vastgoedontwikkelaar en techinvesteerder Joost van der Klooster stapte ook in. Een groot deel van het geld wordt gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de software, die vooral is bedoeld voor mkb-ondernemers.

8. Labfresh: 1 miljoen euro voor slimme dameskleding

Kasper Brandi Petersen en Lotte Vink haalden via Eyevestor 1 miljoen euro op bij de crowd om hun eerste volledige collectie slimme dameskleding te lanceren. Net als de herenhemden waarmee het allemaal begon, is deze kleding behandeld met een technologie die bestand is tegen vlekken, kreukels en geurtjes, ontwikkeld door Labfresh.

Vink en Petersen ontwerpen in Amsterdam, terwijl de R&D plaatsvindt in Zwitserland en de productie van de kleding in Portugal. De oprichters zijn ook privé een team en hebben winkels in Amsterdam, de Mall of the Netherlands en Kopenhagen, de hoofdstad van Petersens thuisland. Met deze laatste ronde komt de totale crowdfunding op 4 miljoen euro voor Labfresh.

9. ReadLer: 350.000 euro voor een spraakassistent voor kinderen

Het komt zelden voor dat de drempel voor dit overzicht van investeringen onder de 1 miljoen euro ligt, maar natuurlijk zijn er ook in de fase van pre-seedfunding veelbelovende startups actief.

ReadLer heeft 350.000 euro opgehaald bij het Innovatiefonds Noord-Holland voor de verdere ontwikkeling van zijn AI-spraakassistent Speaklee. Deze tool helpt kinderen met taal- en spraakstoornissen om hun uitspraak en woordenschat te verbeteren door directe feedback en logopedische oefeningen te bieden.

Oprichters Pascal Koot, Quint Wiersma en Francisco Blasques richten zich met hun app op logopedisten, zorginstellingen en scholen voor speciaal onderwijs. Ze werken samen met Auris, een expertiseorganisatie voor kinderen met gehoor-, spraak- en taalproblemen. Er wordt hard gewerkt om opname in het vergoedingenpakket van zorgverzekeraars te realiseren.

