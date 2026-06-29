Amsterdamse AI-professor trekt grote investeerders: Nvidia, Samsung en Bezos mogelijk aan boord!

Max Welling, hoogleraar machine learning aan de Universiteit van Amsterdam, is bezorgd over twee belangrijke zaken: de positie van Europa in de wereld van kunstmatige intelligentie en de gevolgen van klimaatverandering. Met zijn initiatief CuspAI pakt hij deze kwesties aan, terwijl hij investeringen aantrekt die vergelijkbaar zijn met die in Silicon Valley.

Recentelijk ontving Max Welling een onderscheiding die hij zelf beschrijft als ‘de grootste eer die een wetenschapper kan overkomen’. Hij refereert hier niet aan de Nederlandse AI-Award die hij eerder dit jaar ontving, noch aan zijn recente toetreding tot de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Wat hem echt trots maakte, was dat een koffie naar hem vernoemd werd. Cafe Neo, gevestigd in het Matrix Innovation Center te Amsterdam, introduceerde de ‘Welling’ – een latte macchiato met een extra shot espresso, een duidelijk verschil met een flat white.

Dit kleine eerbetoon toont Wellings bescheidenheid en gevoel voor humor. De 57-jarige professor spreekt zelden over de lof die hij ontvangt van de jury’s of over het feit dat zijn onderzoeken tot de meest geciteerde binnen het domein van machine learning behoren. Hij wordt gezien als een belangrijke speler om Europa competitief te houden in de AI-sector, met de VS en China die steeds meer investeren in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

‘Digitale Kolonie’

Welling heeft meegeholpen aan de oprichting van het European Lab for Learning & Intelligent Systems (Ellis), een netwerk van topwetenschappers en bedrijven die zich inzetten voor AI-onderzoek.

Hij spreekt vaak en vol passie over de noodzaak voor Europa om nu te investeren in AI-technologie om economisch en technologisch onafhankelijk te blijven, anders riskeert het continent een ‘digitale kolonie’ te worden.

Welling deelt deze boodschap op elk belangrijk AI-evenement en wordt vaak geraadpleegd door de Nederlandse overheid, aldus Jelle Prins, medeoprichter van biotech-AI-startup Cradle. Prins heeft ook samen met Welling en een onderzoeker van MIT gewerkt aan een nationaal ‘Deltaplan’ voor AI.

Ronde van 400 miljoen?

Volgens Welling moet Europa het spel leren spelen zoals dat in Silicon Valley al lang gespeeld wordt, met focus op talent en grote investeringen. Samen met de Britse chemicus Chad Edwards richtte hij CuspAI op, een bedrijf dat al snel 30 miljoen dollar ophaalde bij de start en later nog eens 100 miljoen dollar.

Volgens de Financial Times is CuspAI nu op weg naar een investeringsronde van 400 miljoen dollar, wat het bedrijf op een waardering van 2,6 miljard dollar zou brengen, met investeerders zoals Jeff Bezos via Bezos Expeditions.

CuspAI heeft bevestiging van deze cijfers nog niet vrijgegeven, maar volgens Prins is elk succes van CuspAI goed nieuws voor heel Europa.

AI voor wetenschap

Cradle en CuspAI zetten beide AI in om wetenschappelijk onderzoek te versnellen. Terwijl Cradle zich richt op het ontwerpen van eiwitten voor de farmaceutische en chemische industrie, zoekt CuspAI naar nieuwe materialen voor industriële en duurzame toepassingen.

Welling, van oorsprong natuurkundige, promoveerde op zijn 29ste in quantumzwaartekracht onder begeleiding van Gerard ‘t Hooft. Na zijn promotie ging hij naar de Universiteit van Toronto om te werken met Geoffrey Hinton, een pionier op het gebied van neurale netwerken.

Menselijke versus artificiële intelligentie

Al tijdens zijn studie was Welling gefascineerd door AI. Na zijn promotie werkte hij samen met Hinton en later gaf hij zelf ook leiding aan veelbelovende AI-studenten, zoals Durk Kingma, medeoprichter van OpenAI.

Neus voor talent

Welling staat bekend om zijn vermogen om talent te herkennen en aan te trekken. Veel vooraanstaande Nederlandse AI-onderzoekers zijn door hem opgeleid.

Nog een keer, maar dan groter

Na de verkoop van zijn eerste bedrijf, AI-startup Scyfer, wilde Welling opnieuw een bedrijf starten, maar dan op een veel grotere schaal. Dit resulteerde uiteindelijk in de oprichting van CuspAI.

‘Idealistische missie’

Naast de achterstand van Europa in AI, maakt Welling zich zorgen over klimaatverandering. Met CuspAI richt hij zich op het ontwikkelen van technologieën voor het grootschalig afvangen van CO2.

Meer wetenschapper dan ondernemer

Hoewel Welling actief is als CTO bij CuspAI, identificeert hij zich meer als wetenschapper dan als ondernemer. Hij besteedt het grootste deel van zijn tijd aan onderzoek en ontwikkeling, terwijl zijn medeoprichter Edwards zich meer richt op de commerciële strategie en financiering.

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