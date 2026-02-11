Jake Paul shockeert met felle uitspraken: Haalt uit naar wereldberoemde artiest!

Jake Paul, de Amerikaanse bokser en bekende influencer, heeft opvallende uitspraken gelanceerd op X. Hij veroorzaakte veel ophef door te beweren dat critici van de Amerikaanse immigratiedienst ICE geen recht hebben om 911 te bellen. “Als je ICE niet ondersteunt, zou je ook geen 911 moeten bellen als je in nood bent,” beweert de vriend van Jutta Leerdam.

Jake Paul argumenteert dat mensen die ICE bekritiseren, in zijn ogen ook geen beroep zouden moeten doen op andere hulpdiensten. Hij stelt dat respect voor wetshandhavers essentieel is om van hun diensten gebruik te mogen maken. In dezelfde boodschap richt hij zich ook tot zangeres Billie Eilish, die tijdens de Grammy’s openlijk kritiek uitte op ICE. Volgens Jake zijn zelfs de critici van ICE in noodgevallen afhankelijk van de politie en andere hulpdiensten. Opmerkelijk genoeg verwijst hij naar Billie Eilish als Billie Eyelash.

Controverse

Jake’s uitspraken hebben flinke beroering veroorzaakt op X. Er ontstond een grote verdeeldheid en er werden ongeveer 7600 reacties geplaatst. Een deel van de gebruikers steunde zijn mening, terwijl anderen hem ervan beschuldigden het debat over immigratie en politiegeweld in de Verenigde Staten verder te polariseren.

Reacties op X varieerden van “Jake Paul heeft zoveel klappen op zijn hoofd gehad dat hij nu denkt dat ICE de 911-oproepen beantwoordt. Zijn hersencellen zijn duidelijk vertrokken,” tot “Wie gaat hem vertellen dat ICE en de politie niet hetzelfde zijn?”.

Jake is geen onbekende als het gaat om het deelnemen aan maatschappelijke en politieke discussies via zijn sociale media.

