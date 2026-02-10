Noorderlicht voorspeld in 11 Amerikaanse staten na zonnestorm: Zo kun je het bekijken!

We staan mogelijk op het punt om getuige te zijn van een spectaculaire vertoning van het noorderlicht.

Eerder deze week waren er intense uitbarstingen van zonnevlammen die wereldwijde stroomuitvallen veroorzaakten en de kans vergrootten dat aurora’s zichtbaar zouden kunnen zijn in 11 staten op donderdag en vrijdag.

Dit valt samen met de verwachte aankomst van een coronale massa-ejectie — een uitstoot van plasma en magnetische deeltjes van de zon — die naar verwachting de aarde zal schampen en waarschijnlijk een geomagnetische storm van klasse G1 zal veroorzaken, volgens Spaceweather.com.

“Zelfs een lichte impact van zo’n CME kan krachtig zijn, dus wees niet verbaasd als de storm sterker is dan verwacht,” waarschuwden de meteorologische voorspellers.

De CME is het resultaat van een krachtige zonnevlam van klasse X8.3 — een van de sterkste van de afgelopen 30 jaar — die op 1 februari van de zon uitbarstte.

Het was onderdeel van een vijftal krachtige X-vlammen deze week. Allemaal afkomstig van zonnevlek AR4366, een snel groeiende vlammenfabriek die rond de zon draaide om de aarde onder vuur te nemen.

De X.81 vlam veroorzaakte sterke radio-uitvallen over de Zuidelijke Stille Oceaan, samen met kortegolf radioverstoringen in oostelijk Australië en Nieuw-Zeeland.

Ondertussen veroorzaakte een andere krachtige zonne-uitbarsting, een X4.2, op 4 februari een kortstondige verstoring van de radiocommunicatie over grote delen van West-Afrika en Zuid-Europa, meldde Space.com.

Gelukkig lijkt de aanval tot nu toe een papieren tijger, omdat behalve de mogelijk vluchtige klap van de CME veroorzaakt door de X.83, de meeste geen significante hoeveelheden zonneafval de ruimte in hebben geworpen.

Niettemin zou de potentiële geomagnetische woede aurora’s kunnen doen oplichten aan de hemel in 11 staten: Alaska, Washington, Idaho, Montana, Wyoming, North Dakota, South Dakota, Minnesota, Wisconsin, Michigan en Maine.

Als de CME echter een directe treffer landt, kunnen de noorderlichten verder naar het zuiden zichtbaar zijn.

Het is moeilijk te voorspellen wanneer de aurora’s hun hoogtepunt bereiken, omdat dit afhangt van de snelheid van de zonnewind, meldt Forbes.

Echter, sterrenkijkers kunnen het tijdsvenster verfijnen door de 30-minuten aurora voorspelling van NOAA en SpaceWeatherLive.com in de gaten te houden, samen met apps zoals Aurora Now en My Aurora Forecast.

Voor de optimale waarneming, suggereren experts om naar een donkere plek ver van stadslichten te gaan en naar het noorden te kijken.

Als je het moment wilt vastleggen, zou het gebruik van de “nachtmodus” op je smartphone voldoende moeten zijn om enkele goede foto’s te maken.

“In het algemeen, als je naar een donkere lucht kunt gaan, is dat de beste plek om ze te zien, en als je een diepe belichting op een camera kunt krijgen (voor een lange tijd), zie je ze beter,” vertelde Darryl Seligman, professor astronomie aan de Michigan State University, aan The Post. “Je kunt verbazingwekkend goed foto’s maken met een iPhone of Android omdat de camera’s in die zo krachtig zijn tegenwoordig.”

Hij voegde toe, “Je kunt de meeste moderne telefooncamera’s instellen op een lange belichting en dat zal aurorale kenmerken onthullen die niet gemakkelijk met het oog te zien zijn.”

Gelukkig zal dit niet de enige kans zijn om dit hemelse schouwspel te vangen.

De X4.2 klasse zonnevlam op woensdag maakt de aurora’s mogelijk dit weekend, terwijl een toename in zonneactiviteit betekent dat ze het hele jaar door vaak zichtbaar zullen zijn vanuit het noorden van de VS.

Zonneactiviteit is het hoogst in 23 jaar vanwege het zonnemaximum, wat de meest actieve fase is van de 11-jarige cyclus van de zon.