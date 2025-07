Op woensdag 16 juli is Frans de Ruiter, stichter van Kunsten ’92 en voormalig directeur van het Holland Festival, op 79-jarige leeftijd overleden. De Ruiter heeft een veelzijdige carrière gehad als leidinggevende van verschillende culturele instellingen en was tevens actief als klavecinist en musicoloog. Na zijn periode bij Kunsten ’92, waar hij in 1999 vertrok, bleef hij als adviseur zeer betrokken bij de vereniging.

Frans de Ruiter werd geboren in 1946 in Rotterdam en volgde studies in musicologie aan de Universiteit Utrecht en klavecimbel aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij was lange tijd werkzaam als musicus. Van 1977 tot 1985 was hij de directeur van het Holland Festival, waar hij een sterke focus legde op moderne muziek binnen het festivalprogramma.

Na zijn tijd bij het Holland Festival werd hij directeur van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, een positie die hij bijna twintig jaar bekleedde. In 1982 richtte hij, samen met Jan Nuchelmans, het Festival Oude Muziek in Utrecht op. Tot aan 2016 was hij ook actief als hoogleraar en decaan bij de Academie der Kunsten (ACPA), een centrum voor artistiek onderzoek verbonden aan de Hogeschool der Kunsten Den Haag en de Universiteit Leiden.

In 1996 speelde De Ruiter een cruciale rol in de oprichting van de Dutch National Opera Academy, een initiatief voor jong operatalent, opgezet in samenwerking tussen het Koninklijk Conservatorium en het Conservatorium van Amsterdam. Bovendien was hij voorzitter van de European Festival Association, de Internationale Muziekraad van UNESCO, en The European House for Culture in Brussel.

In 1992 stichtte hij, samen met Martijn Sanders, voormalig directeur van het Concertgebouw, Kunsten ’92. Deze belangenorganisatie voor kunstenaars en kunstinstellingen, die inmiddels uitgegroeid is tot een essentiële verbindende factor tussen de kunstsector en de politiek, telt vandaag de dag 430 leden verspreid over het gehele podiumkunstenlandschap. Met Kunsten ’92 heeft De Ruiter zich lang ingezet voor een duurzame erkenning van kunst en cultuur binnen de samenleving.

De Ruiter bleef ook actief in de muziekwereld. In 2012 trad hij op als klavecinist in de voorstelling Flow My Tears van de Veenfabriek. In 2010 werd hij onderscheiden met het Erekruis van de Huisorde van Oranje. Kunsten ’92 herdenkt hem op hun website in een in memoriam: ‘Frans heeft met zijn passie, bevlogenheid en humor velen kunnen inspireren en laten ervaren wat de waarde en kracht van kunst is.’