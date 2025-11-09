Doorbraak in vruchtbaarheidsonderzoek: Menselijke eicellen gemaakt uit huidcellen!

Eggcelsior!

Wetenschappers hebben een opmerkelijke doorbraak bereikt die het mogelijk maakt om levensvatbare menselijke eicellen te creëren uit een huidcel, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

In het onderzoek, gepubliceerd in Nature Communications, wordt beschreven hoe Amerikaanse wetenschappers een menselijke eicel — ook bekend als een oöcyt — hebben gecreëerd door de kern van een huidcel te isoleren en deze te implanteren in een donorei die geen kern had.

Deze procedure wordt gezien als een doorbraak in de behandeling van onvruchtbaarheid bij oudere vrouwen die geen eicellen meer hebben en introduceert het revolutionaire concept van een levensvatbare eicel afgeleid van mannelijk DNA.







Deze ongedateerde afbeelding die door het Mitalipov Laboratorium aan de Oregon Health & Science University is verstrekt, toont een microscoopbeeld van een menselijke eicel met een kern afkomstig van een huidcel.

“Dit zou oudere vrouwen, of vrouwen die om welke reden dan ook geen eicellen hebben (bijvoorbeeld door eerdere kankerbehandeling), in staat stellen om een genetisch gerelateerd kind te hebben,” vertelde Dr. Paula Amato van de Oregon Health and Science University, medeauteur van de studie, aan CNN.

“Bovendien zou het homoseksuele koppels (twee mannen, bijvoorbeeld) de mogelijkheid bieden om een kind te hebben dat genetisch gerelateerd is aan beide partners.”

Nadat de kern van de huidcel was getransplanteerd in het gedoneerde ei, was de oöcyt echter nog niet levensvatbaar omdat deze een volledige set van 46 chromosomen bevatte, in plaats van de correcte 23 chromosomen die nodig zijn voor menselijke eicellen.

Wetenschappers pasten vervolgens een milde elektrische puls en een chemische behandeling toe, waardoor de helft van de chromosomen uit het pseudo-ei werd geschud en alleen het juiste aantal voor reproductie achterbleef.

Deze afscheiding was een cruciale stap die niet eerder kunstmatig was bereikt, volgens The Times of London.







Onderzoekers zijn hoopvol dat het nieuw ontwikkelde proces een levensvatbare behandeling voor onvruchtbaarheid kan worden.

Tot nu toe zouden geen van deze behandelde cellen embryo’s produceren vanwege chromosomale afwijkingen, maar de onderzoekers geloven dat de techniek verfijnd kan worden, volgens het rapport.

De vooruitgang is een mijlpaal op weg naar het doel van in vitro gametogenese — het creëren van levensvatbare eicellen en sperma uit gewone lichaamscellen — maar de mogelijkheid van klinisch gebruik is nog ver weg.

“Op dit moment blijft het slechts een bewijs van concept en is er verder onderzoek nodig om de effectiviteit en veiligheid te garanderen voordat er toekomstige klinische toepassingen mogelijk zijn,” aldus de studie.

