Ontdek de Challenger50 van 2025: Wie zijn de top ondernemers van Nederland?

Maak kennis met de Challenger50: de vijftig meest vernieuwende startups en scale-ups in Nederland. Deze bedrijven worden geleid door ondernemers die vastberaden zijn om impact te maken door dingen op een andere, betere, snellere of duurzamere manier te doen dan hoe het traditioneel gedaan wordt.

De dag na de Tweede Kamerverkiezingen is het duidelijker dan ooit: stilstand betekent achteruitgang. In een wereld die steeds onveiliger en warmer wordt en waarin het Westen vergrijst, zijn er talloze oplossingen binnen handbereik om zaken slimmer, duurzamer, socialer en veiliger aan te pakken.

Wie neemt deze verantwoordelijkheid? Zeker niet de traditionele bedrijven. Zij zijn vaak te star vastgeklonken aan verouderde bedrijfsmodellen en technologieën, gebonden door het motto ‘zo hebben we het altijd gedaan’. De innovatie en verbetering komen van de visionairs en eigenzinnige vernieuwers die vastgeroeste ideeën uitdagen en conventies doorbreken omdat ze ervan overtuigd zijn dat het beter kan en moet.

Challengers creëren merkbare impact

Deze challengers, uitdagers van de conventionele normen, zijn vaak ondernemers. Ze starten een startup omdat ze niet tevreden zijn met de status quo. Soms geloven deze ondernemers dat zij de sleutel in handen hebben voor een rechtvaardigere en schonere wereld. Andere challengers brengen een innovatie die de wereld efficiënter maakt of consumenten verlost van alom bekende frustraties.

Ontmoet de Challenger50 van 2025

Het is ook prima als ondernemers een marktkans zien en deze benutten om winst te maken. Winst is een indicator van succes, een bewijs dat hun model bestaande modellen overtreft. Maar een echte challenger doet het nooit alleen voor het geld of de roem. Het kan gaan om een missie, een sportieve uitdaging, een vorm van zelfexpressie of simpelweg een levenswijze: het uitdagen van de gevestigde orde zit in hun natuur.

De Challenger50 wordt mogelijk gemaakt door EY, Greyt, Moss en Unique.

Challengers verdienen een podium

Bij MT/Sprout zijn we enthousiast over deze challengers, omdat betere ondernemers leiden tot een betere wereld. Daarom bieden we ze graag het podium van de Challenger50. Interessant feit: dit is al de twintigste editie van de Challenger50, waardoor we in principe al duizend keer bijzondere startups en scale-ups in de schijnwerpers hebben gezet.

We selecteren elk jaar opnieuw vijftig nieuwe uitdagers die van zich laten horen. Deze challengers zijn niet de nieuwste startups, maar hebben een trackrecord van drie jaar en maken met een sterk team, vaak aanzienlijke financiering en idealiter al een eerste marktaandeel de gevestigde orde nerveus.

Diversiteit in markt, technologie en oprichters

De Challenger50 zijn ambitieus om de wereld te veroveren en de status quo uit te dagen, elk op hun eigen unieke manier. Dit jaar bestaat de lijst uit challengers die actief zijn in een brede reeks producten en diensten, van voedingsmiddelen tot quantumverbindingen en van duurzame mode tot warmtepompen.

Op technologisch vlak zijn de Challenger50 van alle markten thuis: cleantech, deeptech, hr-tech, ag-tech. Bijna elk technologisch domein is vertegenwoordigd, vaak versterkt met AI. Maar de markt uitdagen kan ook met meer aardse zaken zoals duurzame ijsjes en meubels gemaakt van gerecycled textiel.

Binnen de teams van oprichters zien we ook een grote diversiteit in persoonlijkheden, geslacht en culturele achtergronden. Dit jaar is opvallend dat, naast de gebruikelijke meerderheid van dertigers en veertigers, er weinig twintigers op de lijst staan. Lobster Robotics, dat autonome drones ontwikkelt voor inspectie van windmolens en defensie, wordt geleid door een groep eind twintigers, waaronder Stephan Rutten en Daan de Groot. Leyden Labs, dat werkt aan een antivirale neusspray, is opgericht door een ervaren groep biotechveteranen: naast CEO Koen Wiedhaup zijn dat Dinko Valerio (69), Jaap Goudsmit (74) en Ronald Brus (62). ‘We dagen het idee uit dat vaccins de enige manier zijn om virale infecties te voorkomen’, zegt CFO Marieke van der Lans.

Doel en groei

De motivaties van de challengers variëren. Kumasi Drinks maakt de wereld socialer door cacao-sap te verkopen dat boeren in Afrika extra inkomsten biedt, en Jildou de Jong ontwikkelt met Thermeleon een warmtebatterij die energie bespaart in kassen en zo bijdraagt aan verduurzaming.

En wat te denken van Monumental, waarbij Salar al Khafaji en Sebastiaan Visser robots leveren die een groot maatschappelijk en economisch probleem aanpakken: het tekort aan arbeidskrachten in de bouw. ‘Binnen drie jaar bouwen wij de gehele gevel van een huis in één dag, volledig gerobotiseerd, dus met minimale inzet van menselijke arbeid. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.’

Veiliger wordt de wereld – fingers crossed – dankzij een relatief nieuwe categorie challengers: ondernemers die zowel de civiele als de defensiemarkt bedienen met hun product of dienst. Patrique Zaman ontwikkelde met Avy drones voor humanitaire doeleinden en voor gebruik bij rampen, en heeft nu ook beveiliging en verkenning toegevoegd aan zijn aanbod. Gerard Zondervan richt zich volledig op de civiele markt en wil Nederland voorzien van een munitiefabriek, ontwikkelt drones en steelt de show op defensiebeurzen met antidronegranaten. De software van Intelic maakt drones autonoom en wordt al gebruikt op het slagveld in Oekraïne. ‘Wij dagen de gevestigde defensie-industrie uit die gewend is te werken met gesloten en logge systemen’, zegt medeoprichter Maurits Korthals Altes.

Challenger50-award

De Challenger50 is geen ranglijst. Elk jaar wijzen we echter wel de Challenger van het Jaar aan, het bedrijf dat als grootste uitdager de meeste indruk maakt. Wie in 2025 met de titel naar huis gaat en de grote (lelijke) wisselbeker mag overnemen van Nostics wordt donderdagmiddag 6 november bekend gemaakt tijdens het (invite-only) Challenger50-event.

Dan pitchen drie finalisten ten overstaan van een sterke jury, bestaande uit ondernemers/investeerders Robert Verwaayen (Keen Ventures), Bernadette Wijnings (SemmieWealth, medeoprichter Blanco), Sven Bakkes (Lumo Labs), Eva Rennen (Nostics, winnaar Challenger50-award 2024) en Erik de Heer (EYnovation). Voorzitter Philip Bueters zorgt namens MT/Sprout voor een plezierige pitchwedstrijd.

Bekijk de complete Challenger50 van 2025

