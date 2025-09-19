Ontdekking: Planeet op 40.000 lichtjaar heeft mogelijk een Aarde-achtige atmosfeer!

Een rotsachtige planeet in de Melkweg zou een atmosfeer kunnen hebben, wat de mogelijkheid opent dat er leven op het oppervlak zou kunnen bestaan, aldus deskundigen.

TRAPPIST-1e, een planeet die deel uitmaakt van een groep van in totaal zeven planeten die rond een ster draaien, zou een stikstofrijke atmosfeer kunnen hebben zoals die van de Aarde, volgens twee afzonderlijke artikelen die maandag zijn gepubliceerd in de Astrophysical Journal Letters.

Deze bevinding suggereert dat er vloeibaar water zou kunnen bestaan op de planeet, die 40.000 lichtjaren van de Aarde verwijderd is, wat een paradijs zou kunnen bieden voor ontluikend leven, aldus experts.







Net als de Aarde bevindt TRAPPIST-1e zich in een mogelijke bewoonbare zone, niet te dicht bij een ster om verschroeid te worden, en niet te ver om ijskoude omstandigheden te creëren, voegden onderzoekers toe.

“Als er een van deze planeten is die mogelijk vloeibaar water op het oppervlak zou kunnen ondersteunen, dan is het waarschijnlijk die,” vertelde Nikole Lewis, een onderzoeker naar exoplaneten aan de Cornell University en een van de auteurs van de twee artikelen, aan de New York Times.

De bevindingen die in beide artikelen worden beschreven, zijn gebaseerd op initiële observaties gedaan door NASA’s James Webb Space Telescope, die de groep van planeten die om de rode ster TRAPPIST-1 draaien onderzoekt.







De aanwezigheid van een atmosfeer is nog niet bevestigd, en wetenschappers hebben geen idee hoe het oppervlak van TRAPPIST-1e eruitziet, of of er vloeistof aanwezig is.

Maar, gegevens verzameld door de telescoop suggereren dat de aanwezigheid van een atmosfeer “binnen het domein van de mogelijkheden ligt,” vertelde Néstor Espinoza, een astrofysicus bij het Space Telescope Science Institute in Baltimore en een andere auteur van beide artikelen, aan het medium.

Om de atmosfeer te bevestigen, zijn Ryan MacDonald, een medeauteur van beide studies, en zijn collega’s van plan om TRAPPIST-1e te bestuderen tijdens 15 verdere transits in de komende jaren, meldde NBC News.

Zowel de Aarde als een van de manen van Saturnus, Titan, hebben atmosferen die gedomineerd worden door stikstofgas.

Titan is Saturnus’ grootste maan en de enige bekende maan in het zonnestelsel van de Aarde met een aanzienlijke atmosfeer, die wolken, regen, rivieren en meren herbergt, volgens NASA.

De baanbrekende ontdekking op TRAPPIST-1e komt terwijl deskundigen aanwijzingen hebben gevonden voor mogelijk leven op Mars.

Een studie gepubliceerd in het tijdschrift “Nature” op woensdag kondigde aan dat NASA’s Perseverance rover enkele gestippelde rotsen heeft ontdekt die mogelijk het sterkste bewijs tot nu toe leveren van leven op Mars.

De rover ontdekte de “bouwstenen” terwijl hij door Neretva Vallis reed, een oude rivierdal op de Rode Planeet. Miljarden jaren geleden voorzag dit intergalactische aquaduct het Jezero Krater, een vermeend voormalig meerbed dat vermoedelijk de voorlopers van het leven bevatte.