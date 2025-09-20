Hans Kazàn over Jamie’s ‘woede’: Hij spreekt zijn hart zonder vrees!

Waar Hans Kazàn zich meestal terughoudend uitlaat tijdens interviews, liet zijn zoon Oscar duidelijk merken dat hij walgde van de acties van Jamie tegenover zijn broer.

“Hij heeft recht op zijn eigen mening en hij mag die uiten op de manier die hij geschikt vindt”, verklaart Hans onverbloemd in Weekend. “Iedereen heeft die vrijheid, hij ziet het zo en kan zich niet anders voorstellen. Ik snap zeker waarom hij zo spreekt. Hij spreekt altijd recht uit zijn hart.”

Wat het gezin misschien nog het meeste pijn doet, is het absolute stilzwijgen van Jamie zelf. Sinds haar vertrek heeft ze geen enkele poging gedaan om contact te zoeken met de mensen die haar jarenlang als een dochter hebben beschouwd. “Nee, ik heb haar niet meer gezien of gesproken”, bevestigt Hans. Vindt hij dat spijtig? “Op een bepaalde manier wel. Het is niet prettig, maar het is haar beslissing”, zegt hij, nogmaals met een koele, afstandelijke intonatie.

Oscar Kazàn begrijpt niet hoe zijn broer Steven Kazàn en zijn ex Jamie Kames onlangs samen een interview konden geven. “Als mij zou overkomen wat Steven is overkomen, zou ik razend zijn. Ik zou beslist niet meer met haar voor de camera verschijnen. Het is ongelooflijk hoe hij haar nog steunt, dat zou ik niet kunnen”, vertelt hij in de onderstaande video.

Lees hieronder meer.

2:11 Kazàn-familie in rep en roer door relatiebreuk Steven en Jaimie

Verdrietig kind

Jamie heeft Steven bedrogen met Vieze Jack. “Ik ben er natuurlijk niet blij mee hoe het allemaal gelopen is. Geen enkele ouder ziet graag een verdrietig kind. Op dit moment heb ik gewoon een heel verdrietig kind”, zei Hans eerder.

Hans had nooit verwacht dat zijn schoondochter zo zou handelen. “Absoluut niet! Ik ben net zo verrast als Steven. Je vraagt je af: waarom in hemelsnaam?! Jullie waren zo’n leuk stel, hadden het zo goed samen, altijd plezier. Er was absoluut geen aanleiding. Dat maakt het alleen maar triester. Voor iedereen.” Meer hierover is te zien in de onderstaande video.

Lees hieronder meer.

4:45 Jamie bevestigt vreemdgaan op Steven Kazàn

Pijnlijke video

Onlangs is er (zie hieronder) een ongemakkelijke video opgedoken waarin Jeffrey, die niet in beeld is, iets zegt over zijn relatie met Jamie: ‘Tijdens de coronaperiode hebben we natuurlijk berichtjes gestuurd, maar dat weet Steven niet, hè.’ Wat Hans van deze opmerking vond? “Ik vond het een vreemde opmerking. Maar het zijn ook grapjes die mensen wel eens onderling kunnen maken, dus dat zou het ook kunnen zijn geweest.”

0:54 Er is een ongemakkelijke video opgedoken na de breuk tussen Steven Kazan en Jamie

Headerfoto: BSR Agency