ASML in Top 50 Waardevolste Bedrijven: VS Blijft Domineren

Chipfabrikant Nvidia heeft als eerste onderneming de mijlpaal van een beurswaarde van 4 biljoen dollar overschreden, waarmee het Microsoft heeft onttroond als het meest waardevolle bedrijf. De top 50 van bedrijven met de hoogste beurswaarde wordt overheerst door Amerikaanse titanen, terwijl Europese bedrijven moeilijk te vinden zijn.

Voor de eerste keer in de geschiedenis is een chipfabrikant het hoogst gewaardeerde bedrijf wereldwijd. Op 9 juli oversteeg Nvidia als eerste de grens van 4 biljoen dollar, oftewel 4000 miljard dollar.

Deze prestatie heeft ervoor gezorgd dat de Amerikaanse chipproducent – momenteel gewaardeerd op ongeveer 4,3 biljoen dollar – Microsoft van de eerste plaats heeft verstoten. Dit volgt uit een analyse van Visual Capitalist, gebaseerd op gegevens van Companies Market Cap, gedurende de maand juli.

Kort na Nvidia wist ook Microsoft de 4 biljoen dollar te bereiken. Afgelopen donderdag werd de technologiereus het tweede wereldwijde bedrijf dat deze waarde bereikte, na sterke kwartaalcijfers. De waardering is daarna iets gezakt naar 3.965 miljard dollar.

Grote technologiebedrijven domineren de top 10

De posities drie tot en met zes op de lijst worden eveneens bezet door grote technologiebedrijven: Apple (3.100 miljard dollar, volgens recente cijfers), Amazon (2.485 miljard dollar), Google-moederbedrijf Alphabet (2.326 miljard dollar) en Facebook-moederbedrijf Meta (1.942 miljard dollar).

Op de zevende plek staat het staatsoliebedrijf Saudi Aramco met een waardering van ongeveer 1.566 miljard dollar. De Amerikaanse halfgeleiderproducent Broadcom (1.381 miljard dollar) neemt de achtste plaats in en de Taiwanese chipfabrikant TSMC (1.253 miljard dollar) de negende.

In juli was Tesla de tiende, maar die plek is nu overgenomen door Berkshire Hathaway (1.024 miljard dollar), het investeringsconglomeraat van Warren Buffett. Tesla, met een waardering van 994 miljard dollar, valt nu net buiten de top tien.

Economische diversiteit van de VS is ‘ongeëvenaard’

De Amerikaanse dominantie is ook zichtbaar in de rest van de top 50. Van de vijftig meest waardevolle bedrijven in juli zijn er 34 gevestigd in de Verenigde Staten. Dit betreft niet alleen technologiegiganten en chipmakers, maar ook financiële instellingen zoals JPMorgan Chase en Visa. Van chips en cloudservices tot e-commerce en consumentengoederen, de economische breedte van het land blijft ‘ongeëvenaard’, volgens Visual Capitalist.

Deze 34 bedrijven hadden samen in juli een marktwaarde van meer dan 30 biljoen dollar, waardoor Amerika ver boven andere regio’s uitsteekt. De zeven Aziatische bedrijven op de lijst, met TSMC (nr. 9) en het Chinese techbedrijf Tencent (nr. 17, 635 miljard dollar) als uitschieters, waren samen bijna tien keer minder waard: slechts 3,3 biljoen dollar.

De Europese bedrijven in de top 50 waren in juli goed voor ongeveer 2,3 biljoen dollar. Acht bedrijven haalden de lijst, maar daarvoor moet je ver naar beneden kijken. Het Duitse softwarebedrijf SAP was koploper (#26 in juli, nu #28) met een waardering van 339 miljard dollar.

ASML was de vorige maand het hoogst gewaardeerde Nederlandse bedrijf (#33, nu #37, met een waardering van 285 miljard dollar), gevolgd door mediaconglomeraat Prosus (#50, nu #48, met een waardering van 245 miljard).

Wie leidt de AI-race?

Verdient marktleider Nvidia zijn waardering van meer dan 4 biljoen dollar? Op andere belangrijke financiële maatstaven is de chipproducent eigenlijk het kleinste van de grote technologiebedrijven, volgens Visual Capitalist. Hoewel het bedrijf zijn jaaromzet het afgelopen boekjaar (FY2025) meer dan verdubbelde tot 130,5 miljard dollar, is dit vergelijkbaar met wat Apple in het eerste kwartaal van dit jaar verdiende aan iPhones en MacBooks: 124,3 miljard dollar, een record voor het bedrijf.

Beleggers richten zich echter op de toekomst, niet op het heden. En Apple lijkt problemen te ondervinden omdat het bedrijf achterblijft in de AI-race. Dit is precies waarom Nvidia zo hoog scoort: de chipmaker staat centraal in de volgende technologische golf, die geheel om AI draait.