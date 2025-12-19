Ontdekking van Prehistorische Voorwerpen Tijdens Zoektocht naar Verloren Kasteel in Noord-Ierland

Archeologische Verrassingen in Noord-Ierland

In Noord-Ierland hebben archeologen tijdens hun zoektocht naar een kasteel uit de 17e eeuw onverwacht veel oudere voorwerpen ontdekt, mede dankzij de hulp van jonge kinderen.

Volgens een verklaring van de Queen’s University Belfast (QUB) in oktober hebben hun archeologen een twee weken durende opgraving uitgevoerd om de resten van Derrygonnelly Castle in Fermanagh bloot te leggen.

Bijna 250 schoolkinderen, waaronder een meisjes Lego-bouwteam, en 35 volwassen vrijwilligers hebben geholpen bij de zoektocht naar de ooit prachtige structuur die tot dusver archeologen had ontweken.

Derrygonnelly Castle, gebouwd in de 17e eeuw, werd in de 19e eeuw verlaten. Professor Eileen Murphy van QUB vertelde aan Fox News Digital dat het bouwwerk “uit het landschap was gewist” en grotendeels vergeten.

Ontdekkingen uit Verschillende Perioden

Tijdens de opgraving ontdekten de studenten talrijke artefacten uit de 19e eeuw, waaronder fragmenten van kleipijpen, een mogelijke halve penny uit de Glorious Revolution en een 17e-eeuwse greppel die was aangelegd om het kasteel tijdens de bouw te beschermen.

De meest verbazingwekkende vondsten waren echter de oudste. Dit waren gereedschappen van vuursteen en chert uit het vroege Mesolithicum, meer dan 9.000 jaar geleden.

“Deze voorwerpen tonen aan dat deze jager-verzamelaars daadwerkelijk op deze locatie leefden en waarschijnlijk een seizoensgebonden kamp hadden,” zei de professor.

Murphy beschreef de vondsten als “enorm opwindend en onverwacht.”

Ze voegde toe, “Dit zijn de eerste vroeg-Mesolithische overblijfselen die tot nu toe in County Fermanagh zijn gevonden.”

“Om de opwinding nog te vergroten, vonden we ook bewijs van een prehistorisch rond huis,” voegde ze toe.

“We kunnen dit dateren tot de vroege bronstijd, ongeveer 4.000 jaar geleden, omdat we een groot fragment van diagnostisch aardewerk vonden aan de basis van een van de paalgaten van het huis.”

Gezien het feit dat de artefacten uit de 17e eeuw lijken te duiden op voorwerpen van hoge status – inclusief de steel van een wijnglas en geïmporteerd aardewerk uit Engeland – gelooft Murphy dat veel ervan geassocieerd waren met het kasteel.

Historische verslagen van het kasteel tonen aan dat het een “mooie tuin” had, een boomgaard vol met fruitbomen en een groot drie verdiepingen tellend torengebouw.

“Het was fantastisch dat de vrijwilligers zoveel artefacten vonden,” zei Murphy.

“Dit is een indicatie dat het kasteelcomplex een bruisende plek was in zijn hoogtijdagen, aangezien het zoveel materiële overblijfselen achterliet voor ons om te ontdekken.”

Murphy gaf ook credits aan het Community Archaeology Programme Northern Ireland (CAPNI), een initiatief van het National Lottery Heritage Fund, omdat dit de opgraving mogelijk maakte.

“Het hielp de lokale bevolking om trots te zijn op hun landschap.”

Ze hoopte dat de betrokken kinderen “dit gevoel zullen onthouden, en de monumenten die ze mogelijk op hun eigen land tegenkomen in de toekomst zullen waarderen en ervoor zullen zorgen.”

“Er was een geweldig gevoel van kameraadschap tijdens de opgraving, en het lijkt een positieve ervaring te zijn geweest die het algehele welzijn van de betrokkenen heeft verbeterd.”

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post