Zeldzame Geboorte: Tsjechische dierentuin verwelkomt 4 uitgestorven Barbarijse leeuwenwelpen

Geboorte van Zeldzame Leeuwenwelpen in Tsjechische Dierentuin

Onlangs zijn er vier Berberleeuwenwelpen geboren in een dierentuin in Tsjechië, wat een belangrijke bijdrage levert aan de kleine overgebleven populatie van deze zeldzame leeuwensoort die in het wild is uitgestorven.

In Dvůr Králové Safari Park werden de drie vrouwtjes en één mannetje op woensdag spelend in hun buitenverblijf waargenomen, onder het toeziend oog van hun ouders, Khalila en Bart.

Deze situatie zal binnenkort veranderen. Als onderdeel van een internationaal programma voor bedreigde diersoorten, dat de inspanningen coördineert voor hun voortbestaan in gevangenschap, zullen de welpen naar andere deelnemende parken worden gestuurd, waaronder de dierentuin van Beersheba in Israël.

Toekomstplannen voor de Berberleeuw

De kans bestaat dat dit niet het einde van het verhaal is voor deze dieren.

Jaroslav Hyjánek, plaatsvervangend directeur van Dvůr Králové, vertelde dat er voorbereidende stappen zijn genomen voor een mogelijke herintroductie van de Berberleeuw in zijn natuurlijke habitat, maar dat dit nog ver in de toekomst ligt.

Deze majestueuze leden van de ondersoort Noordelijke leeuwen, de Berberleeuwen, zwierven vroeger vrij rond in hun inheemse Noord-Afrika, inclusief het Atlasgebergte.

Als symbool van kracht werden ze bijna volledig uitgeroeid door menselijke activiteiten. Velen werden gedood door gladiatoren in de Romeinse tijd, terwijl overbejaging en het verlies van leefgebied later bijdroegen aan hun uitsterven.

De laatst bekende foto van een wilde leeuw werd genomen in 1925, terwijl het laatste individu werd gedood in 1942.

Men gelooft dat de laatste kleine populaties in het midden van de jaren zestig in het wild zijn uitgestorven.

Op dit moment wordt geschat dat er minder dan 200 Berberleeuwen in gevangenschap leven.

Hyjánek zei dat na initiële gesprekken met de Marokkaanse autoriteiten, die het idee van herintroductie niet hebben afgewezen, een conferentie van experts is gepland die later dit jaar of begin 2026 in Marokko zal plaatsvinden om te beslissen of het zinvol zou zijn om zo’n plan door te voeren in een van de nationale parken in het Atlasgebergte.

Elke herintroductie zou echter tal van bureaucratische en andere hindernissen tegenkomen. Aangezien de leeuw al zo lang niet meer in het milieu aanwezig is geweest, zouden de plannen hun bescherming, een voldoende prooipopulatie en samenwerking en goedkeuring van lokale gemeenschappen moeten garanderen.

Hyjánek zei dat zo’n stap nog steeds het proberen waard is als blijkt dat het duurzaam is.

“Het is belangrijk om zo’n visie te hebben voor elk dier,” zei hij. “Zonder dat zou het bestaan van dierentuinen geen zin hebben.”

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post