Topartikelen Week 16: Wennink en Jysk, Ontmoet de ‘War King’ van Silicon Valley!

Onze redactie heeft de meest interessante artikelen van de afgelopen week voor jou uitgelicht. Deze week onder andere: de opmerkelijke opkomst van Palmer Luckey, de Deense winkelketen Jysk streeft ernaar uit de schaduw van IKEA te stappen, en Peter Wennink spreekt over de ‘Europese ziekte’.

Peter Wennink: “Europa’s verslaving aan voorspelbaarheid hindert vooruitgang”

Voormalig ASML-directeur Peter Wennink reist door Nederland met een heldere boodschap nadat zijn rapport is uitgebracht: zonder substantiële investeringen en een grotere bereidheid om risico’s te nemen, zal Europa achterblijven. In een interview ontleedt hij onze ‘verslaving aan voorspelbaarheid’, bespreekt hij de invloed van leiderschap en ontkracht hij de mythe van een perfect masterplan.

Waarom is dit belangrijk? MT/Sprout-hoofdredacteur Donovan van Heuven gaat in gesprek met een van de meest invloedrijke denkers over innovatie in Nederland. Ontdek meer over leiderschap in tijden van onzekerheid, het belang van snel handelen en waarom startups meer naar hun markt moeten luisteren.

Jysk ziet groei in een dalende markt, maar mist nog een essentiële schakel

De Deense retailer Jysk blijft zich uitbreiden ondanks de neergang in de woonmarkt. Met nieuwe winkels, een herzien concept en sterke financiële resultaten. Hun grootste uitdaging ligt echter op een ander vlak: het creëren van een merk waarmee klanten zich emotioneel kunnen identificeren, zoals Ikea, Hema en Action dat hebben bereikt.

Waarom moet je dit lezen? Grootte en prijs zijn niet alles in de dynamische retailmarkt. MT/Sprout-redacteur Wilke Wittebrood onderzoekt de groeistrategie van Jysk en stelt een cruciale vraag die veel retailers zich moeten stellen: hoe evolueer je van een efficiënte operatie naar een sterk merk?

Van VR-bril naar AI-wapens: Palmer Luckey, de ‘War King’ van Silicon Valley

Palmer Luckey werd beroemd en rijk met zijn Oculus VR-bril, die hij verkocht aan Facebook. Tegenwoordig ontwikkelt hij met zijn bedrijf Anduril autonome wapensystemen voor het Amerikaanse leger, wat hem een prominente figuur in de nieuwe defensietechnologieën maakt. Is Luckey een visionair of een gevaarlijke techbro?

Waarom moet je dit lezen? MT/Sprout-redacteur Philip Bueters beschrijft hoe een videogame liefhebber een hoofdrolspeler werd in de Amerikaanse defensie-industrie. Een verhaal over de snelle samensmelting van AI, geopolitiek en ondernemerschap in een sector waar geld, macht en morele dilemma’s toenemen.

Waarom AI nog steeds niet de redding is voor klantenservice

Hoewel bedrijven massaal AI en chatbots omarmen, neemt de frustratie bij klanten alleen maar toe. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders zich massaal afkeren van digitale klantenservices, terwijl bedrijven blijven focussen op efficiëntie en kostenbesparing.

Waarom is dit relevant? MT/Sprout-redacteur Karin Swiers onthult waarom de hype rond AI in klantenservice vaak tekortschiet. Een belangrijke realitycheck voor elke organisatie die denkt dat technologie automatisch leidt tot een betere klantervaring.

De ‘babyboete’ is een realiteit: 44 procent van de zwangere werkneemsters ervaart discriminatie

Zwangerschapsdiscriminatie is in Nederland wettelijk verboden, maar blijft wijdverspreid. Recent onderzoek toont aan dat 44 procent van de vrouwen hiermee te maken krijgt, een percentage dat al jaren stabiel blijft. Van gemiste promotiekansen tot niet-verlengde contracten: discriminatie zit vaak in subtiele, lastig te bewijzen acties.

Waarom moet je dit lezen? Zwangerschapsdiscriminatie blijft een hardnekkig probleem op de arbeidsmarkt, en het heeft invloed op leiderschap, bedrijfscultuur en organisatorische blinde vlekken.

Belangrijkste nieuws van week 16 2026:

Drie bedrijven domineren 90 procent van de voordelen van de innovatiebox en luchthavens raken binnen enkele weken door hun kerosinevoorraden heen (maandag 13 april)

Destinus gaat samen met Rheinmetall raketten ontwikkelen en hackers stelen klantgegevens van Booking en Basic-Fit (dinsdag 14 april)

Pensioenfonds investeert €400 miljoen om hightech in Europese handen te houden en IMF vreest voor het zwakste jaar voor de wereldeconomie sinds de coronapandemie (woensdag 15 april)

TNO werkt aan mobiele explosievenfabrieken en Ticketmaster wordt veroordeeld voor monopolistisch gedrag (donderdag 16 april)

Nederlandse en Oekraïense dronebouwers intensiveren samenwerking en KLM schrapt vluchten (vrijdag 17 april)

