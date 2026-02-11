NASA stelt lancering maanraket uit: Kritiek probleem ontdekt na test

De terugkeer van de mensheid naar de maan zal nog minstens een maand op zich laten wachten na een laatste repetitie van de lancering van Artemis II, waarbij kritieke brandstoflekken werden ontdekt in de enorme raket van de missie.

De lancering van Artemis II is nu uitgesteld tot ten minste maart nadat tijdens de “wet dress rehearsal” op maandag bleek dat de Space Launch System-raket vloeibare waterstof lekte terwijl de brandstof door het systeem werd gepompt.

Artemis, die vier astronauten voor het eerst in meer dan 50 jaar rond de maan zal vervoeren, had aanstaande zondag kunnen lanceren als alles goed was gegaan met de repetitie op maandag, die gepland stond om de volledige lanceersequentie uit te voeren tot 30 seconden voor de ontsteking.







De langverwachte maanvlucht van NASA met astronauten is uitgesteld tot ten minste maart vanwege waterstofbrandstoflekken die de repetitie van hun nieuwe grote raket verstoorden.

Maar het probleem met de brandstof kwam snel aan het licht, en technici konden geen oplossingen vinden, waardoor de repetitie uiteindelijk dinsdag vroegtijdig werd afgebroken met nog ongeveer vijf minuten te gaan op de aftelling.

“Zoals altijd is veiligheid onze hoogste prioriteit,” zei NASA-administrator Jared Isaacman op X nadat de repetitie was afgeblazen. “We zullen alleen lanceren als we denken dat we klaar zijn voor deze historische missie.”

De vier astronauten – drie Amerikanen en een Canadees – waren niet aan boord van de raket voor de repetitie en zijn sindsdien vrijgelaten uit de pre-lanceringsquarantaine waar ze bijna twee weken geleden ingingen.

De problemen met de repetitie van maandag betekenen dat Artemis II zijn eerste lanceervenster – 8 tot 11 februari – zal missen terwijl de problemen met de raket worden aangepakt, en zal moeten wachten tot 6 tot 11 maart.

En als de problemen dan nog steeds aanhouden, zou de volgende lancering een maand later zijn, tussen 1 en 6 april.







De Space Launch System-raket en Orion-capsule van NASA op Lanceercomplex 39B met de opkomende maan op de achtergrond.

Deze lanceervensters zijn gekozen zodat de verre zijde van de maan – die de missie voor het eerst in de geschiedenis nauwkeurig zal bestuderen – in zonlicht zal zijn terwijl de astronauten erlangs vliegen.

De terugkeer naar de maan zal vergelijkbaar zijn met de eerste bemande reis van de mens – Apollo 8 uit 1968 – die in zes dagen een achtvormige route van de aarde naar de maan en terug vloog. Artemis II zal 10 dagen duren.

En het is de eerste keer dat mensen de maan van dichtbij zullen zien sinds astronaut Gene Cernan van Apollo 17 in 1972 van het maanoppervlak afstapte en samen met astronauten Jack Schmidt en Ronald Evans naar huis vloog.

Artemis II zal worden gecommandeerd door ingenieur en marinevlieger Reid Wiseman, zal worden gevlogen door ingenieur en marinevlieger Victor Glover, en zal wetenschapper en astronaut Christina Koch samen met Canadese vlieger en wetenschapper Jeremy Hensen omvatten.

Glover zal de eerste zwarte persoon zijn die naar de maan gaat, en Koch zal de eerste vrouw zijn.

De lekken van maandag waren vergelijkbaar met de problemen die de onbemande lancering van Artemis I in 2022 vertraagden, maar die later werden opgelost.

Artemis II zal iets meer dan 4000 mijl van het maanoppervlak vliegen, en de missie zal levensondersteunende en module systemen testen die cruciaal zijn voor de landingsmissies die de komende jaren worden verwacht.