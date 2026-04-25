Ayoub Kharkhach, een getalenteerde kleinkunstenaar, heeft de prestigieuze Annie M.G. Schmidtprijs 2025 in ontvangst mogen nemen. Deze ceremonie vond plaats in De Kleine Komedie te Amsterdam. Kharkhach kreeg de prijs, die zowel een buste van Annie M.G. Schmidt als een geldsom van 3500 euro omvat, voor zijn lied Handen van goud, afkomstig uit zijn eerste programma En verbied de vogels om te fluiten.

De jury was bijzonder te spreken over de ingenieuze structuur van het bekroonde lied, dat de manier beschrijft waarop zijn vader de ziekte van zijn elfjarige zoon hanteert. ‘Ayoub brengt ons beelden die zowel een jeugdherinnering als zijn vader tot leven wekken.’ De jury prees ook Kharkhachs vertolking: ‘De klankkleur van zijn stem, de manier waarop hij zinnen fraseert en hoe de melodieën samenvallen met de akkoorden – het is onvergelijkbaar. Het doet denken aan grootheden als Joni Mitchell en Nick Drake. Geen effectbejag, maar wel een groot effect.’

De uitreiking was een feestelijk evenement waar alle genomineerden hun liedjes ten gehore brachten. ‘Als dit lied wint, bevestigt het het verhaal van mijn vader en de generatie van mijn ouders,’ verklaarde Ayoub tijdens de ceremonie.

Jurrian van Dongen, die na vijf jaar afscheid nam als juryvoorzitter, sprak lovend over de ambitieuze muziek van de 140 inzendingen dit jaar. Hij merkte op dat er een duidelijke focus was op arrangement en productie, en was blij dat het typische ‘cabaretmuziekje’ bijna niet te horen was, hoewel hij opmerkte dat veel componisten schijnbaar bang zijn voor melodie. Volgens Van Dongen floreert het theaterlied binnen de theatermuren, maar wordt het daarbuiten bijna angstvallig verborgen gehouden voor mogelijke bewonderaars.

Van Dongen refereerde aan een artikel in de Theaterkrant van maart, waarin stond dat alle zes genomineerde liedjes over de dood gingen. ‘Het klinkt misschien vreemd, maar dat was me tot dan toe niet opgevallen. Voor mij gaan ze over de wil om te overleven. Elk lied toont een persoonlijke strijd die we van dichtbij mogen meemaken.’

Kunstenaars die in aanmerking willen komen voor de prijs voor het beste Nederlandstalige theaterlied van het voorgaande jaar kunnen hun lied zelf insturen. Het lied moet deel uitmaken van een professionele Nederlandstalige theatervoorstelling die in 2025 in première is gegaan. Tekstschrijvers, componisten en uitvoerders mogen maximaal drie liederen insturen. Liederen die eerder zijn ingezonden, komen niet in aanmerking.

De prijs wordt sinds 1992 jaarlijks uitgereikt aan een tekstschrijver, componist en uitvoerend artiest, in dit geval alle eer aan Kharkhach. De kleinkunstenaar uit Gouda, die eerder in 2024 de juryprijs op het Amsterdams Kleinkunst Festival won, maakte indruk met zijn eerste avondvullende programma En verbied de vogels om te fluiten. Volgens een recensie in de Theaterkrant was het ‘een verbindend debuut’ waarbij hij zichzelf neerzet als ‘een echte Marokkaan uit Gouda’. Uit de recensie: ‘Het lied over zijn vader, een automonteur die alles kan repareren behalve zijn kind, is werkelijk prachtig.’