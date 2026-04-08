Startups 60% Goedkoper in Atlanta dan Silicon Valley: Ontdek de Enorme Dynamiek!

Nederlandse technologieondernemers die succes willen boeken in de Verenigde Staten, hebben vaak Silicon Valley op het oog. Dit is dé plek waar het allemaal gebeurt, maar de kosten om daar op te vallen en zaken te doen zijn hoog. Een goed alternatief kan Atlanta zijn, zo adviseren ervaren ondernemers. ‘In Atlanta krijg je meer waar voor je geld.’

Bestbonobos heeft onlangs zijn deuren geopend. Het is een platform waarop kleine en middelgrote ondernemers alles kunnen vinden wat nodig is om hun bedrijf verkoopklaar te maken. Dit omvat het voorbereiden van een informatiememorandum voor potentiële kopers, een bedrijfswaardering en zelfs een lijst met mogelijke overnamekandidaten.

‘Je kunt natuurlijk advies inwinnen bij een consultant of je boekhouder, en er zijn genoeg fusie- en overname-experts. Maar wij geloven dat je met de huidige AI-gereedschappen een groot deel zelf kunt doen,’ zegt seriële ondernemer Elias Crum, die zijn eigen bedrijven op de traditionele manier heeft verkocht (‘onnodig ingewikkeld’), maar nu deze makelaarsdienst aanbiedt voor 299 dollar. Crum koos het Amerikaanse Atlanta als eerste locatie om zijn platform voor MKB te lanceren.

Een miljoen startups per jaar

Het is vrij uniek. Wanneer we Nederlandse startup-ondernemers spreken over de VS, praten ze bijna altijd over Silicon Valley, soms over New York en natuurlijk Boston als het gaat om medtech of biotech. Die regio’s zijn het centrum van actie, grote technologie en investeerders die het gebied tot een krachtig bolwerk hebben gevormd. Maar Crum heeft goed zijn huiswerk gedaan.

‘We focussen op bedrijven met een omzet tot 1,5 miljoen. In Nederland vertegenwoordigt dat een markt van 20.000 bedrijven. In Amerika starten letterlijk een miljoen bedrijven per jaar! Het zou onverstandig zijn om alleen in Nederland te blijven,’ stelt hij.

Best Bonobos: een overnameplatform

Amerika biedt een enorme markt en je wilt daar niet meteen landelijk lanceren. ‘Je zou je marketingbudget in één dag kunnen opblazen. En in San Francisco is er zoveel concurrentie van SaaS-bedrijven dat het daar ook duur is om op te vallen.’

In tegenstelling tot in Nederland hebben veel kleine ondernemingen hier zelfs geen website, maar focussen ze zich op sociale media en Yelp. ‘De dynamiek hier is enorm. Koffiezaken, kappers, foodtrucks, ook hen kunnen we helpen zich goed te positioneren voor een overname,’ zegt Crum.

Samenwerking met Georgia Tech

Crum heeft eerder een vestiging opgezet voor een softwarebedrijf in Atlanta, waardoor hij al enige bekendheid had met de stad in Georgia. ‘Men staat hier echt open voor internationale ondernemers’, heeft hij ervaren. ‘Toen we ons concept wilden testen, zorgde de lokale kamer van koophandel ervoor dat we in contact kwamen met ondernemersverenigingen. We werken nu ook goed samen met Georgia Tech, de lokale universiteit.’

Bestbonobos is een startup die Snezana Zivcevska graag ziet komen. Ze werkte bijna twintig jaar bij IBM, Lucent en andere techbedrijven in Nederland en was startupadviseur voor de EIC totdat ze naar Atlanta verhuisde, waar haar man een baan vond. Nu zet ze haar adviespraktijk voort, maar dan als brug tussen Europese ondernemers en de stad waar ze inmiddels goed is ingeburgerd. ‘Nu ervaar ik zelf hoe het is om een startup in de VS op te zetten en hoe de markt hier functioneert.’

Hoofdkantoren van Coca-Cola, UPS en Delta

Vanuit de verte is duidelijk te zien dat in Atlanta opvallend veel hoofdkantoren gevestigd zijn van enorme bedrijven zoals Coca-Cola, Accenture, Home Depot, UPS en Delta Airlines, met meer dan 40 corporate innovation centers en veel banden met Georgia Tech, een top 5 instituut van Amerikaanse technische universiteiten. Ook de universiteitsincubator Advanced Technology Development Center staat open voor internationale ondernemers, aldus de Nederlandse expat. ‘Je moet een Amerikaanse entiteit hebben, maar dat is online snel geregeld voor een paar tientjes.’

Er zijn 13.000 techbedrijven in de regio, weet Zivcevska, en ze kan ook met data aantonen dat de kosten voor huisvesting, salarissen en belastingtarieven tot 60 procent lager zijn dan in San Francisco. ‘Voor een zachte landing in de States maakt dat Atlanta een perfecte plek.’

Gemeenschapsgevoel onder ondernemers

Maar je moet er echt zijn om bijvoorbeeld te ervaren hoe ver de metropool Atlanta afstaat van het Amerika zoals Trump het ziet, ook al is Georgia een conservatieve staat. ‘Hier zie ik absoluut geen tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen’, zegt Zivcevska, ‘er zijn nog steeds veel DEI-initiatieven, mensen werken mét elkaar en voor elkaar. Er is een sterk gemeenschapsgevoel onder ondernemers. Ik kreeg al snel van alle kanten mensen die met me wilden meedenken over hoe we Nederlandse startups hier kunnen helpen.’

Buitenlandse startups krijgen relatief veel ondersteuning van de overheid. ‘Atlanta groeit snel, maar is nog niet zo bekend als internationale hub en wil heel graag bij die kopgroep van steden als San Francisco, Boston en Austin horen’, zegt Zivcevska.

‘Atlanta hoort op de shortlist’

Het dichten van dat gat is min of meer de taak van Stefan Harrigan, die bij de Metro Atlanta Chamber verantwoordelijk is voor wereldwijde zakelijke ontwikkeling. ‘Als startup of scale-up ondernemer oriënteer je je vaak op twee locaties als je naar de VS wilt komen, wij moeten duidelijk maken waarom we ook op die shortlist horen.’ Harrigan ziet de lagere kosten als een groot verkoopargument. ‘Je komt hier verder met een dollar, terwijl je alles vindt wat een onderneming nodig heeft: talent, ruimte, een groot netwerk van incubators…’

En investeerders met diepe zakken? ‘We moeten realistisch zijn: venture capital bedrijven richten niet zoveel aandacht op Atlanta als op sommige andere regio’s. Maar we hebben wel Venture Atlanta, waar jaarlijks 1600 oprichters en investeerders met elkaar in contact komen.’

Betaalproviders en cyberbeveiliging

Grote bedrijven met hun uitgebreide toeleveringsketens maken Atlanta misschien wel het meest interessant voor Nederlandse ondernemingen. NewCold, een specialist in koelhuizen, opende in 2024 zijn vierde gigantische distributiecentrum net buiten de stad – Koning Willem-Alexander nam het zelfs officieel in gebruik. Xebia, een IT-consultancy actief in de financiële dienstverlening en luchtvaart, heeft er zijn Amerikaanse hoofdkantoor.

Atlanta is een leider in logistiek en luchtvaart, zegt Harrigan, met een luchthaven die qua passagiersaantallen de grootste ter wereld is, maar het is ook de plek waar de Fed het elektronische betalingsverkeer ontwikkelde toen dat papieren cheques verving. Dit heeft ertoe geleid dat veel betaalproviders hier actief zijn, naast cyberbeveiligings- en andere bedrijven die zich bezighouden met digitale infrastructuur.

Corporates doen zaken met startups

Bedenk dat grote bedrijven in de VS veel makkelijker zakendoen met startups. ‘In Nederland zijn dat bijna twee aparte werelden’, zegt Zivcevska. Harrigan beveelt Nederlandse startups aan eens te kijken naar Engage, een programma dat hen klaarstoomt om toegang te krijgen tot de corporate markt. Dan zitten ze al dichtbij het vuur, want Coca-Cola, Goldman Sachs, Honeywell en andere giganten zijn de initiatiefnemers.

Stemx Bio: Amerikaanse klant

De biotech-startup Stemx Bio uit Leiden heeft al contact met een Amerikaanse klant, maar ceo en medeoprichter Jane Spirkoski kan er nog niet veel over kwijt. Stemx Bio ontwikkelt een alternatief voor dierproeven, dat al veelbelovende resultaten heeft opgeleverd bij diabetesonderzoek. ‘Menselijke stamcellen vormen de basis, waardoor onze tests zowel consistenter als relevanter zijn voor medische toepassingen.’

Waarom hij al in een relatief vroeg stadium naar Amerika kijkt? ‘De VS vormt een grote markt, met een goed ontwikkelde biotech- en farmaceutische industrie.’ Natuurlijk kijkt Spirkoski ook naar Boston en Texas. ‘We onderzoeken mogelijkheden in een paar steden. Het hangt af van de banden die we de komende tijd aangaan met klanten en investeerders.’

Den Smarthome: slimme sloten voor Florida

Wat dat betreft ligt het product van Madelein Smit haar startup een stuk dichter bij de markt. Sterker nog: er ligt al een voorraad producten van haar bedrijf Den Smarthome klaar in de States. De Smartstrike, een op afstand te bedienen deurslot, is de afgelopen jaren al volledig ontwikkeld door een bedrijf dat failliet ging, en Smit regelde met drie compagnons een doorstart.

‘Dit slot is echt voor de Amerikaanse draadloze standaard gemaakt en uniek: alle techniek, inclusief de vergrendeling, zit in de deurpost in plaats van in de deur zelf. Daardoor is het niet alleen onzichtbaar van buitenaf maar behoud je ook je eigen bestaande deurbeslag.’

Ideaal voor bijvoorbeeld die vele tweede huizen in Florida, waar Amerikanen maar een deel van het jaar verblijven terwijl ze vanuit New York bijvoorbeeld hun aannemer willen kunnen binnenlaten. ‘We gaan het opnieuw lanceren met lokale medewerkers, hebben ons huiswerk gedaan en plekken als Boston leken ons onhandig duur.’

Uitbouwen vanuit Atlanta

Vanwege de productie in Zuidoost-Azië is het bovendien logisch om een plek te zoeken dichtbij een luchthaven. Dat werd dus Atlanta. ‘Het is echt dé hub voor goederenvervoer in de VS. De thuishaven van Delta, een partner van KLM, dus ook wat dat betreft is Atlanta voor Nederlandse ondernemers logisch.’ Tot de zomer wil Smit met haar Amerikaanse commerciële team kijken hoe de DEN Smartstrike aanslaat bij slotenmakers, installateurs en bouwmarkten. ‘Vandaar kijken we hoe we het verder gaan uitbouwen. We doen het met eigen investeringen maar we hebben wel een groot plan en hoge ambities.’