Zijn mRNA-vaccins veilig en effectief? RFK Jr. stopt financiering: alles wat je moet weten

Vaccins die gebruik maken van mRNA-technologie zijn niet ontkomen aan de recente bezuinigingen op federaal onderzoek.

De minister van Volksgezondheid en Sociale Diensten, Robert F. Kennedy Jr., heeft deze week aangekondigd dat hij bijna 500 miljoen dollar aan financiering voor de ontwikkeling van mRNA-vaccins intrekt. Deze projecten worden beheerd door de Autoriteit voor Geavanceerd Biomedisch Onderzoek en Ontwikkeling.

“De gegevens laten zien dat deze vaccins niet effectief beschermen tegen bovenste luchtweginfecties zoals COVID en griep,” zei Kennedy, die al lang kritisch is over vaccins, in een verklaring. “We verschuiven die financiering naar veiligere, bredere vaccinplatforms die effectief blijven, zelfs als virussen muteren.”

Verschillende studies hebben aangetoond dat mRNA COVID-19-vaccins meer dan 90% effectief zijn in het voorkomen van ernstige ziekte en overlijden.

Vaccinonderzoekers hebben onmiddellijk bezwaar gemaakt tegen de financiële ondermijning en noemden het een grote tegenslag voor de wetenschap.

“Ik denk niet dat ik in mijn 50 jaar in het vak een gevaarlijker besluit heb gezien op het gebied van volksgezondheid,” zei Mike Osterholm, een expert op het gebied van infectieziekten en pandemische voorbereidingen aan de Universiteit van Minnesota.

Hier is een diepere kijk op hoe mRNA-vaccins werken.

Wat is mRNA?

Alle levende cellen bevatten ribonucleïnezuur, een essentiële biologische molecuul bekend als RNA.

De primaire rol van RNA in het lichaam is het maken van proteïnen, die nodig zijn voor vrijwel elk cellulair proces, van het opbouwen en repareren van weefsels tot het verdedigen van het lichaam tegen bacteriën en virussen en het transporteren van voedingsstoffen en zuurstof.

Proteïnen worden gesynthetiseerd met behulp van drie hoofdtypen RNA — messenger RNA (mRNA), transfer RNA (tRNA) en ribosomaal RNA (rRNA).

De taak van mRNA is het dragen van informatie voor eiwitsynthese van DNA naar de ribosomen van de cel, waar het wordt vertaald in proteïnen.

Hoe werken mRNA-vaccins?

mRNA kan in een laboratorium worden gecreëerd en in het lichaam worden geïnjecteerd om cellen te instrueren een eiwit te maken dat geassocieerd is met een specifiek virus.

Het lichaam herkent het eiwit als vreemd en produceert antilichamen om het te bestrijden. Wanneer het daadwerkelijke virus of pathogeen het lichaam binnendringt, is het immuunsysteem klaar om het te neutraliseren, waardoor de ernst van de ziekte wordt voorkomen of verminderd.

Hoewel mRNA in de vroege jaren 60 werd ontdekt, werd het eerste mRNA-vaccin pas in 2020 goedgekeurd voor menselijk gebruik.

De Food and Drug Administration autoriseerde het COVID-19-vaccin van Pfizer voor noodgebruik in december 2020 en verleende later volledige goedkeuring.

Het vaccin gebruikt mRNA om cellen te vertellen een onschadelijk stukje van het spike-eiwit van het coronavirus te maken.

Het COVID-19-vaccin van Moderna kreeg ook volledige goedkeuring van de FDA.

mRNA-vaccins worden onderzocht voor de behandeling van kanker, voedselallergieën en infectieziekten.

Onderzoekers zeggen dat mRNA-vaccins sneller kunnen worden ontwikkeld dan traditionele vaccins omdat ze het tijdrovende proces van het kweken van levende virusculturen in een laboratorium niet vereisen.

“Het theoretische voordeel van op mRNA gebaseerde vaccins ligt in hun snelle aanpasbaarheid,” schreef Grant Hansman, senior onderzoeksmedewerker aan het Instituut voor Biomedicine en Glycomics aan de Griffith University in Australië, deze week in de Conversation.

“Ze zullen mogelijk jaarlijkse updates toestaan om overeen te komen met circulerende stammen.”

Het Centers for Disease Control and Prevention merkt op dat mRNA-vaccins geen levende virussen of pathogenen bevatten en het DNA van een persoon niet veranderen.

Het mRNA-molecuul breekt uiteindelijk af in het lichaam.

Het Cleveland Clinic meldt dat de risico’s van mRNA-vaccins pijn of zwelling op de injectieplaats, koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn en allergische reacties omvatten.

In zijn verklaring zei Kennedy dat mRNA-vaccins geleidelijk zullen worden uitgefaseerd ten gunste van vaccins met hele gedode virussen, een traditionele aanpak die hele pathogenen gebruikt die zijn geïnactiveerd door hitte, straling of chemicaliën.

Hoewel het een beproefde methode van immunisatie is, hebben critici zorgen geuit dat deze vaccins een zwakkere immuunrespons produceren dan mRNA-vaccins en productie- en logistieke uitdagingen met zich meebrengen.

