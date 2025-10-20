Asteroïde nadert Aarde op slechts 300 mijl afstand: Tweede dichtste nadering ooit, week later pas ontdekt

Vorige week werd een asteroïde waargenomen die vlak langs de aarde scheerde, wat de op één na dichtstbijzijnde nadering ooit geregistreerd is, volgens de autoriteiten.

Op dinsdagavond, net voor 21.00 uur, passeerde Asteroïde 2025 TF Antarctica op een hoogte van ongeveer 426 kilometer boven het oppervlak van de aarde, aldus een verklaring van de Europese Ruimtevaartorganisatie afgelopen maandag.

“Dit is een vergelijkbare hoogte als de baan van het Internationaal Ruimtestation, en een van de dichtstbijzijnde benaderingen die ooit is opgetekend,” schreef het agentschap op X.







De asteroïde, met een grootte van ongeveer 1 tot 3 meter, werd voor het eerst opgemerkt door de Catalina Sky Survey, gevestigd aan het Lunar and Planetary Lab van de Universiteit van Arizona in Tucson, aldus astronomen.

“Objecten van deze grootte vormen geen significante bedreiging,” schreef de ESA.

“Ze kunnen vuurbollen veroorzaken als ze de atmosfeer van de aarde treffen, en kunnen leiden tot de ontdekking van kleine meteorieten op de grond,” voegde het agentschap toe.

Astronomen van het Planetary Defence Office van de ESA lokaliseerden de asteroïde kort nadat deze was ontdekt met behulp van de telescoop van het Las Cumbres Observatory in Siding Spring, Australië, aldus de autoriteiten.







“Het traceren van een object van meterschaal in de uitgestrekte duisternis van de ruimte op een moment dat de locatie nog onzeker is, is een indrukwekkende prestatie,” zei de ESA.

“Deze waarneming hielp astronomen de afstand en tijd van de nauwe nadering met grote precisie te bepalen.”

Deze nauwe misser komt bijna vijf jaar na de asteroïde 2020 VT4, die vlak langs de oceaan bij Frans-Polynesië scheerde, ongeveer 370 kilometer van het aardoppervlak.

Op 14 november 2020 maakte de asteroïde een “opmerkelijk dichte misser” en “zal waarschijnlijk nog lange tijd het record houden van de dichtstbijzijnde niet-inslaande asteroïde,” schreef het Near Earth Objects Coordination Center destijds.