Twee gigantische asteroïden razen morgen langs de Aarde: één zo groot als een vliegtuig!

Staat ons een verrassing te wachten?

NASA heeft aangekondigd dat een asteroïde ter grootte van een bus morgenavond dicht langs de aarde zal scheren en pas over meer dan 100 jaar weer zo dichtbij zal komen.

Deze ruimterots, genaamd 2025 QV5, zal volgens rapporten ongeveer 500.000 mijl van onze planeet verwijderd zijn, wat ongeveer twee keer zo ver is als de afstand tot de maan, zo meldt Livescience.

De asteroïde heeft een breedte van ongeveer 35 voet, vergelijkbaar met een kleine bus, en zal een snelheid hebben van meer dan 13.900 mijl per uur, volgens het Jet Propulsion Laboratory (JPL) van NASA’s Asteroid Watch.

De baan van 2025 QV5 rond de zon brengt hem dicht bij de aarde en Venus.

Gelukkig hoeven we ons nu of in de toekomst geen zorgen te maken over een directe inslag.

2025 QV5 draait elke 359,4 dagen om de zon, waarbij hij zich tussen de banen van de aarde en Venus beweegt, als ware het een kosmisch touwtrekken tussen deze twee planeten.

Door deze bijzondere baan is de kans klein dat de asteroïde ons ooit zal raken, en zelfs als dat zou gebeuren, zou dit waarschijnlijk geen apocalyptische gebeurtenissen veroorzaken.

Ondanks de angstaanjagende nabijheid in de toekomst, wordt 2025 QV5 niet beschouwd als “potentieel gevaarlijk” zoals gedefinieerd door NASA. Dit label wordt gegeven aan Near-Earth Objects (NEO’s) die binnen 30 miljoen mijl van de aarde passeren en groter zijn dan 460 voet in diameter.

Gelukkig is de rots (niet afgebeeld) te klein om een bedreiging te vormen.

Het grootste deel van de asteroïde zou waarschijnlijk opbranden in de atmosfeer.

Desalniettemin zijn wetenschappers gretig om zoveel mogelijk te leren over deze NEO, die de komende eeuw nog verschillende keren zal terugkeren, waaronder in 2026 en 2027.

QV5 zal echter pas op 4 september 2125 weer zo dichtbij komen, ongeveer honderd jaar vanaf nu, wanneer hij op een afstand van ongeveer 830,000 mijl van de aarde zal zijn.

Deze ruimterots is niet de enige interstellaire steen die op weg is naar onze thuisbasis.

NASA houdt ook een asteroïde in de gaten, bekend als 2025 QD8, die wordt verwacht binnen slechts 136.000 mijl van de aarde te komen — ongeveer 57% van de afstand aarde-maan — om 10:57 uur EST op 3 september, meldt Space.com.

De asteroïde heeft een diameter van ongeveer 71 voet — ongeveer de grootte van een vliegtuig — en zal reizen met een snelheid van ongeveer 28.600 mijl per uur, volgens het Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) van het ruimteagentschap.

Ondanks zijn grootte en snelheid zal de rots geen bedreiging vormen voor onze planeet tijdens zijn passage.

Sterrenkijkers kunnen de live passage van 2025 QD8 van dichtbij bekijken op een YouTube-kanaal gehost door The Virtual Telescope Project.

De uitzending begint vanavond om 19.00 uur en zal livebeelden tonen van de asteroïde terwijl hij nadert.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post