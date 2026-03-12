Gevaar Afgewend: Enorme Asteroïde Mist Maan in 2032

Goed Nieuws voor Astronomen: Geen Dreigende Asteroïde-inslag op de Maan

Astronomen kunnen opgelucht ademhalen: een eerder als bedreigend beschouwde asteroïde zal toch geen inslag maken op de maan.

Korte tijd werd de ruimterots, bekend als “Asteroïde 2024 YR4”, beschouwd als de gevaarlijkste asteroïde die in de laatste twintig jaar was ontdekt, nadat hij eind 2024 werd waargenomen.

In het begin van 2025 was er een kleine kans dat de asteroïde de Aarde zou raken, maar na verdere waarnemingen over tijd heeft NASA geconcludeerd dat het object geen significant risico vormt voor een inslag op onze planeet.

Volgens NASA komt het ongeveer één keer per jaar voor dat een auto-grote asteroïde de atmosfeer van de Aarde binnendringt en opbrandt voordat deze de grond bereikt.

Ongeveer eens in de 2000 jaar treft een meteoroïde ter grootte van een voetbalveld de Aarde, wat aanzienlijke schade veroorzaakt.

Elke paar miljoen jaar verschijnt er een object dat groot genoeg is om een bedreiging te vormen voor de beschaving op Aarde.

Over het algemeen zullen ruimterotsen kleiner dan ongeveer 25 meter meestal opbranden als ze de atmosfeer van de Aarde binnengaan en weinig of geen schade veroorzaken.

Met behulp van gegevens van de James Webb Space Telescope, verzameld op 18 en 26 februari, hebben experts van NASA’s Centrum voor Studie van Objecten Dichtbij de Aarde de baan van de asteroïde verfijnd en de kans op een inslag op de maan in 2032 volledig uitgesloten.

Sinds de lente van 2025 is de asteroïde onwaarneembaar geweest vanaf zowel de Aarde als vanuit ruimte-gebaseerde observaties.

Er werd aangenomen dat hij pas weer zichtbaar zou zijn in 2028.

De James Webb Space Telescope heeft de zwakste waarnemingen ooit van de asteroïde geleverd, volgens NASA.

In totaal was er slechts een kans van 4,3% op een inslag op de maan.

