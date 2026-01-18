Astrid Holleeder start nieuwe klus: “Ik ben apetrots”

Astrid Holleeder neemt dit jaar de rol van juryvoorzitter op zich voor de Gouden Strop, de meest prestigieuze bekroning voor het beste Nederlandstalige spannende boek. Astrid maakte deze aankondiging zelf bekend op Instagram afgelopen donderdag.

Astrid gaf aan op de officiële website dat ze het een grote eer vindt om voorzitter van de jury te zijn. “Ik neem het genre van thrillers zeer serieus: het vereist vakmanschap, diepgang en overtuigingskracht. Als schrijver begrijp ik hoe essentieel het is dat boeken – vooral series – de erkenning krijgen die ze verdienen.” De jury zal verder bestaan uit Wim Krings, Sjoerd Agterhof, Lotte Velvet en Simone Vellekoop.

De organisatie is verheugd met Astrid als voorzitter, omdat zij “een vooraanstaande maatschappelijke positie, een scherpe analytische geest en een diepe liefde voor het thriller genre” inbrengt. Ook zorgt haar leiderschap ervoor dat de jury “de autoriteit en expertise krijgt die bij een prijs van deze omvang horen”, aldus de organisatie.

De uitreiking van De Gouden Strop

Sinds 1986 wordt de Gouden Strop toegekend. De ceremonie van dit jaar vindt plaats op 21 mei in de Bibliotheek Neude te Utrecht. Tijdens het evenement wordt ook de Schaduwprijs uitgereikt, een stimuleringsprijs voor het beste thrillerdebuut. Vorig jaar werden Marcel van de Ven en Willem Asman bekroond met de Gouden Strop voor hun thriller ‘De prijs’.

Het is opmerkelijk dat Astrid aanwezig kan zijn bij dergelijke grote evenementen. Pas vorig jaar verscheen zij voor het eerst in meer dan tien jaar in het openbaar zonder vermomming. Meer over dit onderwerp is te zien in de video hieronder.

Ondanks dat ze niet langer in anonimiteit leeft, is haar leven nog steeds onder strikte beveiliging. “Ik ben nog steeds betrokken bij een conflict. Ik weet niet of ik hier volgende week nog kan zijn. Ik hoor niets”, vertelde Astrid eerder in het programma ‘RTL Tonight’.

