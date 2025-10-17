Vandaag Inside vestigt record: Wint Televizier-Ring!

Vandaag Inside heeft een indrukwekkend record neergezet door met een overweldigende meerderheid van 74 procent de Gouden Televizier-Ring in de wacht te slepen. Een woordvoerder van Bindinc., het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de organisatie van deze verkiezing, heeft dit bevestigd.

Het exacte stempercentage voor de andere twee kanshebbers, de AVROTROS-serie Woeste Grond en de Videoland-serie Het Jachtseizoen: Most Wanted, is niet vrijgegeven. De reden hiervoor is dat deze programma’s in de toekomst mogelijk opnieuw genomineerd kunnen worden.

Vandaag Inside heeft met dit stempercentage het vorige record van Even tot hier gebroken, dat in 2022 won met 70 procent van de stemmen. Dwars door de Lage Landen (VPRO/VRT) won het jaar daarvoor met 55 procent van de stemmen.

3:03 Vandaag Inside-trio over winnen Gouden Televizier-Ring

De talkshow kon in eerdere jaren niet meedoen, omdat Voetbal International, de voorganger van Vandaag Inside, de prijs al in 2011 had gewonnen. Voor de zestigste editie van de Televizier-Ring zijn de regels eenmalig aangepast, waardoor programma’s die al eens gewonnen hebben, opnieuw kunnen winnen.

Vernieuwend

Wilfred heeft eerder uitgelegd waarom Vandaag Inside volgens hem de overwinning verdiende. Hij noemt de talkshow vernieuwend omdat “je nooit weet wat je kunt verwachten”. “Je kunt blijven formatteren, maar dan kijkt er niemand meer laat op de avond bij RTL. Juist de gekheid is een belangrijk element.”

7:13 Wilfred Genee tot op het bot gemotiveerd voor Gouden Televizier-Ring: 'Ik doe er echt alles aan!'

Het VI-trio was tijdens de uitreiking van de Ring ‘gewoon’ aan het werk voor hun programma. Ook in 2011, toen zij met Voetbal International wonnen, waren de mannen niet aanwezig op het gala, omdat ze tegelijkertijd een uitzending maakten.

Verdient VI de Gouden Televizier-Ring?

Vandaag Inside leek al vooraf, mede dankzij hun trouwe fanbase, de grootste kanshebber. Shownieuws vroeg bekend Nederland wat zij van de volgende stelling vinden: Vandaag Inside verdient (opnieuw) de Gouden Televizier-Ring te winnen.

Tv-kenner Victor Vlam is stellig: “Vandaag Inside verdient opnieuw de Gouden Televizier-Ring, omdat het genre talkshows een nieuwe impuls heeft gekregen door de heren. Andere talkshows proberen toch een beetje VI na te doen. En natuurlijk heeft VI veel andere sterren voortgebracht, zoals Hélène Hendriks en Thomas van Groningen.”

Presentator Ron Boszhard is het daarmee eens, maar plaatst een kanttekening. “Eens. Maar de prijs zal gaan naar het programma met de meeste stemmen. Dat betekent niet dat het beste programma automatisch wint. Tijden veranderen. Laten we niet vergeten dat in 1976 AVRO’s Wie-kent-kwis de Gouden Televizier-Ring won, maar dat de prijs niet werd uitgereikt vanwege een opvallend hoog aantal inzendingen met hetzelfde handschrift. Dat zou nu ondenkbaar zijn. Ik vind trouwens dat hij die prijs alsnog zou moeten krijgen. Maar dat is weer een heel andere discussie.”

Durven alles te zeggen

Kijkcijferdeskundige Tina Nijkamp vindt het vooral knap dat Vandaag Inside al jaren aan de top staat. “VI verdient te winnen omdat ze al bijna vier jaar de bestbekeken talkshow zijn en er elke werkdag staan. Het zijn vrienden geworden voor veel kijkers en domineren daarnaast vaak het maatschappelijk debat.”

