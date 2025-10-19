Baandoorbrekende Eerste Echte Foto van Twee Zwarte Gaten: Theorie Bewezen!

Het was een bijzondere ontdekking van twee.

Finnse wetenschappers hebben twee zwarte gaten gefotografeerd die om elkaar heen draaien, wat het eerste ooit onomstotelijke bewijs levert dat deze intergalactische leegtes in paren voorkomen, volgens een studie gepubliceerd op 9 oktober in het Astrophysical Journal.

“Voor het eerst zijn we erin geslaagd een afbeelding te maken van twee zwarte gaten die om elkaar heen cirkelen,” zei hoofdauteur Mauri Valtonen, een astronoom aan de Universiteit van Turku in Finland, in een verklaring over de dubbele hemelse gebeurtenis.

De tweelingafgronden, die naar verluidt werden gespot door de zwakke fluctuaties van radiolicht opgenomen door telescopen op aarde en in de ruimte en geïdentificeerd door de “intense deeltjesstralen die ze uitstoten”, volgens Valtonen, meldde Livescience.







De baanbrekende afbeelding toont zwarte gaten die om elkaar heen draaien in een interstellaire primeur.

Ondanks dat ze volledig zwart zijn, kunnen deze intergalactische gaten “gedetecteerd worden door deze deeltjesstralen of door het gloeiende gas rondom het gat.”

Deze specifieke scheuren bevinden zich in een 12-jarige baan ongeveer 5 miljard lichtjaar van de aarde en cirkelen rond het centrum van een quasar genaamd OJ287.

Quasars zijn extreem heldere galactische kernen waarvan het licht wordt gecreëerd wanneer een gigantisch zwart gat in het centrum van het sterrenstelsel het intergalactische gas en de deeltjes die het omringen opslokt. Ter referentie, OJ287 heeft een massa die ongeveer 18 miljard keer groter is dan die van de zon, terwijl zijn kleinere danspartner ongeveer 150 miljoen keer de grootte van onze hoofdster heeft, meldde IFL Science.

“Quasar OJ287 is zo helder dat het zelfs door amateur-astronomen met privételescopen kan worden gedetecteerd,” zei Valtonen. “Wat bijzonder is aan OJ287 is dat men dacht dat het niet één, maar twee zwarte gaten herbergt die elkaar in een 12-jarige baan omcirkelen, wat een gemakkelijk herkenbaar patroon van lichtvariaties in dezelfde periode produceert.”







Bij toeval werd OJ287 voor het eerst per ongeluk gedocumenteerd in de 19e eeuw, toen het gebied van de hemel in kwestie werd gefotografeerd door astronomen die op zoek waren naar iets anders. Destijds was het ondenkbaar dat zwarte gaten bestonden, laat staan quasars.

Ondertussen werd het idee van zwarte gaten die om elkaar heen draaien voor het eerst geopperd in 1982, toen de student van de Universiteit van Turku, Aimo Sillanpää, opmerkte dat de helderheid van het object regelmatig fluctueerde over een periode van 12 jaar.

Maar pas toen het paar in de laatste studie werd vastgelegd, bevestigden wetenschappers het idee van een zwart gat happy hour.

Om tot hun laatste conclusie te komen, gebruikten onderzoekers een radio-telescoopsysteem radioafbeelding verkregen door een netwerk dat de RadioAstron omvatte, een Russische wetenschappelijke satelliet uitgerust met een radiotelescoop die operationeel was van 2011 tot 2019.

“De radioantenne van de satelliet ging halverwege naar de maan, wat de resolutie van de afbeelding aanzienlijk verbeterde,” zei Valtonen. “In de afgelopen jaren konden we alleen aardse telescopen gebruiken, waar de beeldresolutie niet zo goed is.”

Door de beelden te vergelijken met eerdere berekeningen, konden wetenschappers twee kenmerken onderscheiden die overeenkwamen met de stralen van elk zwart gat die precies verschenen waar de theorie zei dat ze zouden zijn.

Natuurlijk zijn er een paar kanttekeningen, namelijk dat de twee stralen in het beeld elkaar kunnen overlappen, wat betekent dat er een vage mogelijkheid is dat slechts één wanneer een zwart gat wordt afgebeeld.

Onderzoekers zeiden dat ze het bestaan van het tweede zwarte gat definitief konden bevestigen door gebruik te maken van afbeeldingen met een resolutie vergelijkbaar met die van de RadioAstron.