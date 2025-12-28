Wetenschappers ontdekken brandende zwarte gaten: Jets 50 keer wijder dan de Melkweg!

Blijf op de hoogte.

Indiase astronomen hebben een cluster van quasars ontdekt die jets van materie uitstoten die zich uitstrekken over 7,2 miljoen lichtjaren – vele malen groter dan ons eigen sterrenstelsel.

De verbazingwekkende studie werd eind vorige maand gepubliceerd in het Astrophysical Journal.

“We hebben het over 20 tot 50 diameters van de Melkweg die naast elkaar zijn geplaatst,” zei teamlid Souvik Manik, een onderzoeker van het Midnapore City College die deel uitmaakte van het team dat de intergalactische samenkomst ontdekte, in een verklaring, volgens Space.com.

Quasars zijn de extreem heldere actieve kernen van actieve sterrenstelsels — waarin een centraal zwart gat grote hoeveelheden materie opslokt — die zich in het verre universum bevinden.

Het elite team ontdekte de interstellaire anomalie met behulp van gegevens verzameld door de Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) gelegen nabij Pune, India.

De lichtgevende entiteiten, bekend als Giant Radio Quasars, maken deel uit van een groep van 369 quasars die door het Indiase team zijn ontdekt.

Deze supermassieve donkere vortex breidt snel uit door grote hoeveelheden gas op te slokken. Omdat de materie niet tegelijkertijd het gat kan binnengaan, vormt het een rij als een “accretieschijf”, die extreem heet wordt — miljoenen graden — en al het licht uitstraalt.

Twee voorbeelden van de nieuw ontdekte reusachtige radioquasars, elk over miljoenen lichtjaren.

Een deel van het materiaal in de schijf wordt ook weggeleid van het zwarte gat om een heldere gecollimeerde jet te vormen. Samen met de schijf zorgt dit ervoor dat de kern van het sterrenstelsel zo helder schijnt dat het vanuit het hele universum zichtbaar is — als een hemels baken.

In feite breiden deze jets zich vaak uit tot brede pluimen of “lobben” die ver boven en onder hun gastheersterrenstelsels uitwaaieren. De jets en lobben gaan gepaard met sterke radio-emissies — vandaar de naam Giant Radio Quasars.

Ondanks hun grootte en luminantie is het vinden van deze intergalactische reuzen niet eenvoudig.

Teamleider Sabyasachi Pal, een astronoom aan het Midnapore City College, zei dat het spotten van deze fenomenen moeilijk is omdat een zwakke “brug” van emissies die de twee lobben verbindt vaak onder de radar blijft, waardoor ze onvolledig lijken.

Interessant is dat het team opmerkte dat ten minste 14% van de quasars lijkt voor te komen in groeperingen van sterrenstelsels of de materie waaruit ze ontstaan. Bovendien, hoe verder de quasars van de Melkweg verwijderd waren, hoe vervormder en asymmetrischer hun jets.

Een theorie is dat deze verre quasars verder terug in de tijd gelegen zijn, toen het heelal gevuld was met dichter gas en andere obstakels die hun traject vervormden.

In elk geval helpt de ontdekking belangrijk licht te werpen op het kosmische fenomeen.

“Hun enorme radiojets maken deze quasars waardevol voor het begrijpen van zowel de late stadia van hun evolutie als het intergalactische medium waarin ze uitbreiden, het ijle gas dat hun radiolobben miljoenen lichtjaren van het centrale zwarte gat insluit,” zei Pal.

Een ruimte-enthousiasteling was onder de indruk en schreef op X: “Fenomenaal. Alleen al een brede jet is een zeldzaamheid.”

