Zeldzame Zeeschildpadden Herstellen: Onderzoek Toont Vooruitgang in Meer dan de Helft van de Wereld

Herstel van Zeeschildpadden Wereldwijd

Zeeschildpadden die wereldwijd met uitsterven worden bedreigd, vertonen tekenen van herstel in de meeste gebieden waar ze voorkomen, blijkt uit een nieuwe wereldwijde studie die donderdag werd gepubliceerd.

“Veel schildpadpopulaties zijn hersteld, hoewel dat niet voor allemaal geldt,” zei ecologist Stuart Pimm van Duke, die niet betrokken was bij het onderzoek. “Over het algemeen is het verhaal van de zeeschildpad een van de echte successen op het gebied van natuurbescherming.”

De studie onderzocht 48 populaties zeeschildpadden over de hele wereld. Wetenschappers beoordeelden de impact van bedreigingen zoals jacht, vervuiling, kustontwikkeling en klimaatverandering op deze zeedieren. In meer dan de helft van de bestudeerde gebieden nemen de bedreigingen in het algemeen af, zo vond de studie.

Uitzonderingen en Specifieke Risico’s

Er zijn echter enkele uitzonderingen. Populaties zeeschildpadden in de Atlantische Oceaan lijken zich beter te herstellen dan die in de Stille Oceaan. En lederschildpadden doen het niet zo goed als andere soorten.

Wereldwijd worden lederschildpadden als kwetsbaar voor uitsterven beschouwd, maar veel groepen zijn kritisch bedreigd, volgens de Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur.

Alle zeven regio’s waar lederschildpadden voorkomen, worden geconfronteerd met hoge milieurisico’s, zei medeauteur Bryan Wallace, een wildlife-ecoloog bij Ecolibrium in Colorado.

Lederschildpadden staan bekend om de langste bekende zee-migraties van enig dier te maken – sommige individuen zwemmen tot wel 3.700 mijl heen en terug. Deze prestatie brengt hen door een breed scala aan regio’s en kan hen blootstellen aan unieke risico’s, zei hij.

Ondertussen worden groene schildpadden nog steeds wereldwijd als bedreigd beschouwd, maar hun populaties vertonen tekenen van herstel in veel regio’s van de wereld, ontdekten onderzoekers.

“Door een einde te maken aan commerciële oogsten en ze tijd te geven om zich te herstellen, doen hun populaties het nu echt goed” in kustwateren van vele regio’s in Mexico en de VS, zei medeauteur Michelle María Early Capistrán, een onderzoeker aan de Stanford University die veldwerk heeft verricht in beide landen.

Zeeschildpadden werden beschermd onder de Amerikaanse Endangered Species Act van 1973, en Mexico verbood alle vangsten van zeeschildpadden in 1990. Maar het duurde enkele decennia voordat de resultaten van deze acties – samen met inspanningen om neststranden te beschermen en per ongeluk bijvangst in de visserij te verminderen – zichtbaar werden in de populatietrends, zei zij.

Wereldwijd blijft het probleem van zeeschildpadden die per ongeluk verstrikt raken in visgerei een grote bedreiging vormen, zei Wallace. Er worden nieuwe technologieën ontwikkeld om schildpadden te sparen, maar deze moeten worden geaccepteerd en regelmatig worden gebruikt door diverse visserijgemeenschappen om effectief te zijn, voegde hij toe.

De enquête werd gepubliceerd in het tijdschrift Endangered Species Research en is de eerste update in meer dan tien jaar.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post