Florida in Alarm: Enorme Saharazandwolk Treft Caraïben – Luchtkwaliteit Lijdt, Zeggen Experts

Een gratis lading stof uit de woestijn komt naar Florida

Florida staat op het punt een gratis lading stof te ontvangen — rechtstreeks uit de woestijn.

Een gigantische wolk Saharazand, ongeveer zo groot als de Verenigde Staten, trekt over de Atlantische Oceaan en wordt deze week verwacht delen van de Sunshine State te bedekken met een roestkleurige nevel.

Deze korrelige gift uit Noord-Afrika heeft al de Caribische eilanden bedekt — en nu is het de beurt aan Florida om het in te ademen.

“Het is de grootste die we tot nu toe dit seizoen hebben gehad,” zei Jason Dunion, een meteoroloog die orkanen en Saharastof volgt, in een interview met de New York Times afgelopen weekend.

Hij vergeleek de dikke laag met een “Londense mist” met een “schitterende oranje gloed” bij zonsondergang.

Verwachtingen als het stof de Golfkust bereikt

Tegen de tijd dat de 8000 kilometer lange trans-Atlantische reiziger de Golfkust bereikt — van Florida tot Texas — zal het wat van zijn kracht verliezen, maar inwoners kunnen nog steeds surrealistische sepia-getinte luchten, benauwde hitte en een toename van allergieaanvallen verwachten.

De stoffige invasie kan apocalyptisch lijken, maar het maakt allemaal deel uit van een vreemd seizoensgebonden ritueel van de aarde.

Van half juni tot eind juli lanceren enorme golven van oververhitte lucht boven de Sahara deeltjes hoog de lucht in, waar winden van de Afrikaanse Oostelijke Jet ze westwaarts blazen.

Het fenomeen heeft zelfs een naam: de Saharan Air Layer, volgens Fox 35.

“Het is als het spoelen en herhalen elk jaar, het maakt deel uit van een normale cyclus van de oscillaties van de aarde,” vertelde Sammy Hadi, een meteoroloog bij de National Weather Service in Miami, aan The Times.

Hoewel dit niets is waar mensen zich zorgen over moeten maken, verzwakt de Saharan Air Layer de luchtkwaliteit, wat het vooral moeilijk zal maken voor mensen met astma of ademhalingsproblemen om naar buiten te gaan.

Echter, het omringende stof zorgt voor prachtige fotogenieke zonsopgangen en zonsondergangen.

En hoewel Saharazand je auto kan bedekken alsof het in een bouwzone heeft gestaan, zorgt het voor minder regenbuien — wat zowel goed als slecht kan zijn.

“Er is veel droge lucht, en je voelt die droge lucht niet, maar de wolken voelen het wel, want als ze groeien en onweersbuien vormen, lopen ze tegen die droge lucht aan en ze storten gewoon in,” onthulde Dunion aan The Times. “Ze worden verstikt.”

Stof onderdrukt de vorming van tropische stormen door de atmosfeer te beroven van het vocht dat nodig is om ernstig weer te veroorzaken. Met andere woorden: het is niet alleen vuil — het heeft ook een functie.

Dat is goed nieuws voor degenen die orkanen in de gaten houden, maar niet geweldig voor iedereen, omdat normaal gesproken de regen helpt al het zand en stof weg te spoelen. Zonder dat — blijft het gewoon in de lucht hangen.

Deskundigen zeggen dat de stofstormen meestal afnemen in augustus en september.

