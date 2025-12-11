Legendarische Cabaretière Marijke Hoving-Tauber (100) Overleden: Einde van een Tijdperk

Marijke Hoving-Tauber is niet meer

Op 28 november is Marijke Hoving-Tauber in Laren overleden. Samen met haar man Sieto Hoving was zij de oprichtster van het bekende Cabaret Tingel Tangel, dat zij in 1957 begonnen en uitvoerden in hun eigen theater in Amsterdam. Nog in juni vierde zij haar honderdste verjaardag.

Na haar opleiding aan de MULO vertrok Marijke Tauber (geboren in Oudkarspel, 1925) naar de Toneelschool in Amsterdam. Daar ontmoette zij haar toekomstige echtgenoot Sieto Hoving. Zij maakte de opleiding echter niet af omdat ze besloot dat haar toekomst in cabaret lag, iets wat zij naar eigen zeggen op de toneelschool niet kon leren, zo vertelde ze in 1960 aan Het Parool. Lily Bouwmeester bracht haar onder bij het ABC Cabaret van Wim Kan, waar ze meespeelde in de programma’s De bedriegertjes en De kat van huis. Sieto voegde zich later bij Kan, na eerst te hebben gewerkt bij het Rotterdams Toneel en de Nederlandse Comedie.

Toen Wim Kan voor langere tijd het nationale toneelpodium verliet, zagen Marijke en Sieto hun kans schoon. In 1975 stichtten zij hun eigen Cabaret Tingel Tangel. De eerste voorstelling vond plaats in het Leidsepleintheater in Amsterdam, met medewerking van onder meer pianist Wouter Denijs, Donald Jones en Henk van Ulsen, die de naam voor de groep bedacht na een gesprek met Ferd Sterneberg. Henk van Ulsen’s overstap naar het lichtere genre werd door Sterneberg commentaar geleverd met: ‘Nou ja, je gaat toch niet met een tingeltangel op stap?’.

Lokale verhuizingen volgden en Tingel Tangel vond uiteindelijk onderdak in Le Chevalier d’Or aan de Beethovenstraat en in 1963 in de voormalige burgemeesterswoning uit circa 1725 aan de Nieuwezijds Voorburgwal 282, tegenwoordig bekend als Theater De Richel. In de begin jaren zestig was dit pand nog een school, maar het cabaretduo verbouwde het tot een intiem theater met 145 zitplaatsen. Hier trad de groep, in wisselende samenstelling, op tot in de jaren ’80. Artiesten zoals Rob de Nijs, Adele Bloemendaal, Frits Lambrechts, Conny Stuart en Albert Mol waren regelmatig onderdeel van de voorstellingen.

Door de jaren heen creëerde Tingel Tangel meer dan vijftig verschillende programma’s, van Zonder vijgeblad in 1958 tot Links-rechts-averechts in 1986. Het cabaret kenmerkte zich door slimme, politiek geëngageerde en vaak ironische en sarcastische humor. Het Parool omschreef het in 1960 als ‘Fel, spits, tegen de schenen schoppend cabaret’, en merkte op dat de groep alle overbodige opsmuk vermeed en niet werkte met kostuums of decors. Marijke speelde vaak typetjes, gebruikmakend van haar expressieve mimiek.

In 1982, ter gelegenheid van hun 25-jarig jubileum, ontving het duo het ereteken van de stad Amsterdam en een bronzen erepenning namens de vrienden van de Academie voor Kleinkunst. Een jaar later werd Marijke Hoving benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Marijke bracht haar laatste jaren door in het Rosa Spierhuis in Laren. Sieto overleed in 2016 op 91-jarige leeftijd. In zijn rouwadvertentie stond dezelfde tekst als nu in die van zijn vrouw. Een citaat uit een gedicht van J.H. Leopold luidt: ‘Zoek heil en heul in uw gedichten; doe als ik en denk om roem en eer geen ogenblik, maar vind in verzen vrede en zielsgeluk.’

