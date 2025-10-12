Wetenschapper onthult: Natuurlijk fenomeen kan mysterie Bermudadriehoek verklaren!

Een wetenschapper beweert het mysterie van de Bermuda Driehoek te hebben opgelost

Een wetenschapper heeft naar eigen zeggen het raadsel van de Bermuda Driehoek ontrafeld, een gebied dat al meer dan 500 jaar bekend staat om zijn scheepswrakken, vliegtuigongelukken en paranormale verschijningen.

Dr. Simon Boxall, een oceanograaf van de Universiteit van Southampton, stelt dat dit losjes gedefinieerde geografische gebied in de Atlantische Oceaan, dat lang het onderwerp is geweest van bovennatuurlijke speculaties, te lijden heeft gehad onder een natuurlijk, maar extreem fenomeen.

Gigantische, schepen verslindende “schurkengolven” van ongeveer 30 meter hoog, die ontstaan door het samenkomen van stormen in de regio, hebben schepen opgeslokt — soms zelfs doormidden gebroken — en alle bewijs weggevaagd door hun immense kracht, vertelde Boxall aan de media.

“Er zijn stormen in het zuiden en het noorden die samenkomen,” legde Dr. Boxall uit, volgens een rapport van de Express. “En als er bijkomende stormen uit Florida overkomen, kan dit leiden tot een potentieel dodelijke vorming van schurkengolven.”

“Dus je krijgt niet een golf van 10 meter, maar een van 20 meter. Als drie verschillende golfsystemen samenkomen, kun je een golf van 30 meter krijgen,” vertelde Boxall aan de Daily Mail, over de bijna 30 meter hoge golven.

“Zoiets als een supertanker of een groot vrachtschip kan worden vernietigd door een van deze schurkengolfsystemen,” beweerde Boxall.

Om zijn punt te bewijzen, bootste Boxall en zijn team het wrak na van de USS Cyclops, een vliegdekschip dat in 1918 verdween tijdens het varen door de zogenaamde Duivelsdriehoek — en alle 309 passagiers spoorloos liet.

“Als je je een schurkengolf voorstelt met pieken aan beide uiteinden, dan is er niets onder het schip, dus het breekt in tweeën. Als het gebeurt, kan het binnen twee tot drie minuten zinken,” beweerde Boxall.

In de simulatie zorgen de steile muren van de “schurkengolven” ervoor dat het schip zo ernstig wordt opgetild aan bakboord en stuurboord dat de onderkant van het schip in de lucht hangt. Deze druk op het schip veroorzaakt de instorting en snelle onderdompeling van het vaartuig, beweerde de oceanograaf.

Boxall betoogde ook dat de golven verantwoordelijk kunnen zijn voor de verdwijning van ongeveer 20 vliegtuigen die door de regio vlogen, waaronder een trainingsmissie van een marinebommenwerper in 1945, waarbij ook een reddingsvliegtuig verloren ging.

“Mensen negeren voortdurend feiten en cijfers,” vertelde Boxall aan de Mail. “We hebben echte problemen om mensen te overtuigen zodra ze vastbesloten zijn.”

De Bermuda Driehoek, een informele benaming voor het gebied tussen Bermuda, Puerto Rico en Miami, is sinds de tijd van de oversteek van de oceaan door Christoffel Columbus een gebied van intense speculatie geweest.

In 1492 merkte Columbus in zijn dagboek op dat hij en zijn bemanning “vreemde dansende lichten aan de horizon” zagen en merkwaardige kompasafwijkingen rapporteerden in het gebied.

Hoewel honderden in ongelukken in het gebied zijn omgekomen, beweert één man een bovennatuurlijke ervaring te hebben overleefd tijdens een vlucht in 1970.

Piloot Bruce Gernon, die een eenmotorige Beechraft Bonanza vloog, beweerde door een vreemde mist te zijn gevlogen terwijl hij van de Bahama’s naar Florida vloog.

De piloot, en uitgesproken voorstander van bovennatuurlijke theorieën, beweerde door een “wormgat” te zijn gevlogen terwijl hij door het mysterieuze luchtruim vloog.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post