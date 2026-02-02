URK!-ster Gerda Keuter in ziekenhuis: “Ik ben altijd de pechvogel!”

URK!

-beroemdheid Gerda Keuter is afgelopen vrijdag

in het ziekenhuis opgenomen.

Gerda, afkomstig van Urk, ondervindt serieuze problemen na haar operatie voor maagverkleining. Haar tweelingzus Mathilde Keuter staat eenzelfde operatie te wachten.

had een gesprek met Gerda over haar onverwachte ziekenhuisopname en de impact daarvan op haar zus, die nog voor de grote uitdaging staat.

“Ik had al enkele dagen last van ernstige pijn aan de zijkant”, deelt Gerda. “De pijn begon zich uit te breiden naar mijn maag en achter mijn ribben.” Toen ging het alarm af. “Het werd echt benauwd.”

Gerda vertelt dat haar zus die dag een afspraak in het ziekenhuis had en besloot om mee te gaan. Dat was een geluk bij een ongeluk, want de dokters deden daar een nare ontdekking. “Ze ontdekten vocht ophoping en een ontsteking tussen mijn oude en nieuwe maag.”

Ik kreeg vooraf berichten van anderen die complicaties hadden ervaren, maar ik laat me niet zomaar afschrikken

Gerda Keuter

Gerda legt uit dat dit soort problemen meestal binnen een week of twee zichtbaar zijn, “en niet tien weken later.” Gelukkig hoeft ze dit niet alleen door te maken. “Mijn man kwam gisteren (zaterdag) langs met ons oudste meisje”, zegt ze dankbaar. Het valt haar zwaar niet thuis te kunnen zijn. “Ik ben het liefst gewoon thuis bij mijn kinderen.”

Terwijl Gerda herstelt, bereidt haar tweelingzus Mathilde zich voor op haar aanstaande maagverkleining. Ondanks de recente gebeurtenissen, is Mathilde niet bang voor de operatie, aldus Gerda. “Ik ben altijd degene die pech heeft, dus zij verwacht niet dat haar hetzelfde zal overkomen.”

De nare nasleep van de operatie kwam voor Gerda niet geheel onverwacht. “Ik had ook al veel berichten ontvangen van mensen die complicaties hadden gehad, maar dat schrikt mij niet af.” Ze voegt toe: “Ondanks alles ben ik nog steeds blij met de ingreep!”

