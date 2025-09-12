Haat Je Naalden? Binnenkort Kun Je Vaccinaties Krijgen Via Tandfloss

Bereid je voor op een nieuwe flossofie

Tandfloss wordt al lang gebruikt om voedselresten, tandplak en bacteriën te verwijderen die een tandenborstel niet kan bereiken. Recent hebben onderzoekers van een universiteit een nieuwe toepassing voor de dunne, flexibele draad aangetoond – het toedienen van vaccins.

“Dit is uiterst veelbelovend,” zegt Harvinder Singh Gill, professor in nanogeneeskunde aan de North Carolina State University en corresponderend auteur van een nieuwe studie over deze techniek.

Orale vaccinatie is niet nieuw. Vaccins ter bescherming tegen het rotavirus, dat diarreeziekten veroorzaakt, worden toegediend aan zuigelingen via druppels in de mond. Vaccins kunnen ook onder de tong of tussen de wang en het tandvlees worden toegediend.

De nieuwe methode met tandfloss maakt gebruik van het junctionele epitheel, een zeer gespecialiseerd type weefsel dat zich bevindt in de ruimte tussen de tand en het tandvlees.

In tegenstelling tot vergelijkbare weefsels, functioneert het junctionele epitheel niet als een robuuste barrière. Zijn doordringbare aard laat de doorgang van immuuncellen en antilichamen toe om indringers te bestrijden.

“Omdat het junctionele epitheel meer doorlaatbaar is dan andere epitheelweefsels,” legde Gill uit, “biedt het een unieke kans om vaccins op een manier in het lichaam te introduceren die de productie van antilichamen over de slijmvlieslagen van het lichaam zal stimuleren.”

Vaccins induceren de productie van antilichamen, die belangrijke eiwitten zijn die het lichaam helpen om pathogenen te bestrijden.

Injecteerbare vaccins genereren antilichamen in de bloedbaan, zei Gill, maar ze zijn vaak minder effectief in het produceren van antilichamen op slijmvlakken.

Slijmvlakken zijn belangrijke toegangspunten voor veel pathogenen, zoals influenza en COVID, en het is cruciaal om immuunreacties op deze plaatsen te hebben om infectie te voorkomen.

“We weten dat wanneer een vaccin via het slijmvlak wordt toegediend, antilichamen worden gestimuleerd, niet alleen in de bloedbaan maar ook op de slijmvlakken,” zei Gill.

“Dit verbetert het vermogen van het lichaam om infecties te voorkomen, omdat er een extra lijn van antilichaamverdediging is voordat een pathogeen het lichaam binnendringt.”

Voor de studie brachten onderzoekers een peptide-griepvaccin aan op ongewaxte tandfloss en flosten de tanden van laboratoriummuizen.

Zij vergeleken de antilichaamproductie van deze aanpak met vaccins die via de neus en onder de tong werden toegediend.

“We vonden dat het aanbrengen van het vaccin via het junctionele epitheel een veel superieure antilichaamreactie op slijmoppervlakken produceert dan de huidige gouden standaard voor orale vaccinatie, die het plaatsen van het vaccin onder de tong inhoudt,” zei Rohan Ingrole, eerste auteur van de paper en een voormalige Ph.D. student onder Gill aan de Texas Tech University.

“De flostechniek biedt ook vergelijkbare bescherming tegen het griepvirus als het vaccin dat via het neusepitheel wordt gegeven.”

Gill merkte op dat het toedienen van vaccins via de neus uitdagend kan zijn.

De nasale slijmvliezen fungeren als een barrière die goede absorptie voorkomt. Er is ook een risico dat het vaccin de bloed-hersenbarrière passeert en de hersenen bereikt, waar het problemen kan veroorzaken.

Het team van Gill rapporteerde dat het tandfloss-systeem ook werkte voor drie andere soorten vaccins: eiwitten, geïnactiveerde virussen en mRNA.

De immuunrespons was hetzelfde, zelfs als de muizen kort na het flossen voedsel en water consumeerden.

De onderzoekers erkenden dat het laten flossen van je tanden door iemand anders niet ideaal is, dus experimenteerden ze met een flosstokje.

Ze bedekten floss in de stokjes met fluorescerende voedingskleurstof en moedigden 27 mensen aan om de kleurstof in hun epitheliale junction te deponeren.

“We vonden dat ongeveer 60% van de kleurstof in de tandvleeszak werd afgezet, wat suggereert dat flosstokjes een praktische methode kunnen zijn voor het toedienen van vaccins aan het epitheliale junction,” zei Ingrole.

De bevindingen zijn vorige week gepubliceerd in het tijdschrift Nature Biomedical Engineering.

De onderzoekers zijn van plan om de flosstechniek voor mensen verder te verfijnen en over te gaan naar klinische proeven.

Er zijn al enkele potentiële nadelen — het werkt niet voor mensen zonder tanden, zoals zuigelingen. En het is onduidelijk hoe effectief het zou zijn voor mensen met tandvleesaandoeningen of andere orale infecties.

Toch is het team optimistisch.

“[Het flosvaccin] zou gemakkelijk toegediend kunnen worden en het adresseert zorgen die veel mensen hebben over het gevaccineerd worden met naalden,” zei Gill. “En we denken dat deze techniek qua prijs vergelijkbaar zou moeten zijn met andere vaccinatietoedieningstechnieken.”

