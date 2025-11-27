Chinese ruimtevaartuig onthult fascinerende GIF van 3I/ATLAS: NASA weigert foto’s vrij te geven

Ze hebben hun ogen op de prijs gericht

China’s Tianwen-1 orbiter heeft een afbeelding vastgelegd van 3I/ATLAS tijdens zijn voorbijvliegen langs Mars, wat bijdraagt aan de pogingen om meer inzicht te krijgen in de interstellaire anomalie waarvan sommigen vermoeden dat deze buitenaardse oorsprong heeft.

De komeet is te zien terwijl hij door het universum schiet in een geanimeerde GIF, samengesteld uit verschillende waarnemingen gedaan tussen 1 en 4 oktober, zoals gerapporteerd door Space.com. Er werd ook een afzonderlijke foto gemaakt op 3 oktober.

“Dit was de eerste poging om zo’n ver en relatief zwak doelwit te fotograferen,” legde de China National Space Administration (CNSA) uit in een verklaring.

Geavanceerde Technologie in Actie

De Tianwen-1 orbiter, die in 2021 naar de Rode Planeet werd gestuurd, legde de intergalactische bezoeker vast met gebruik van een High-Resolution Imaging Camera (HiRIC), vergelijkbaar met HiRISE op NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), maar met een iets lagere resolutie.

Het vastleggen van de komeet was geen geringe prestatie, aangezien de camera’s van het ruimtevaartuig zijn ontworpen om het goed verlichte oppervlak van een planeet te fotograferen, en niet een verre en relatief kleine komeet die met een snelheid van 129.800 mph beweegt.

Het team benadrukte dat 3I/ATLAS 10.000 tot 100.000 keer zwakker was dan hun Martiaanse doelen, zoals gerapporteerd door IFLS science.

“Het gebruik van de high-resolution camera aan boord van de Tianwen-1 orbiter werd vastgesteld, en belangrijke beeldvormingsstrategieën werden zorgvuldig ontworpen, wat uiteindelijk leidde tot het succesvol voltooien van de waarneming,” meldde CNSA. “Deze missie maximaliseerde de beeldmogelijkheden van de high-resolution camera, specifiek gericht op het zwakke doelwit.”

Ze merkten op dat het beeld de “kenmerkende eigenschappen van de komeet vastlegde, bestaande uit een kern en een omringende coma, met een diameter die tot enkele duizenden kilometers reikt.”

“Gebaseerd op deze observatiegegevens voeren onderzoekers verdere diepgaande studies uit naar ATLAS,” verklaarde het ruimteagentschap.

De Ruimterace om de Komeet vast te Leggen

Het vastleggen van de komeet op camera is recent een echte ruimterace geworden.

De kosmische eigenaardigheid verplaatste zich in september naar de andere kant van de zon, verdween in de zonnegloed, waarbij experts beweerden dat hij vanaf de aarde pas later deze maand zichtbaar zou zijn.

In die tijd werd ATLAS vastgelegd door het ruimtevaartuig Mars Express van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA), evenals de ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) vanuit de baan rond de Rode Planeet.

Ondertussen beschuldigde astrofysicus Avi Loeb NASA ervan te weigeren hem een afbeelding te tonen die met de HiRISE-camera van de komeet was gemaakt op 2 oktober. Hij suggereerde dat de foto aanwijzingen had kunnen bieden over niet-kometische kenmerken van ATLAS, zoals een staart die naar de zon wijst en niet ervan weg, zoals gebruikelijk is.

Eerder deze maand riep GOP Rep. Anna Paulina Luna waarnemend NASA-administrator Sean Duffy op om niet-vrijgegeven gegevens en afbeeldingen van de komeet ter grootte van Manhattan, die het derde interstellaire object is dat ooit in ons zonnestelsel is opgenomen, te delen.

“Ik verzoek om de vrijgave van specifieke observatiegegevens gerelateerd aan 3I/ATLAS, onlangs vastgelegd door NASA-missies,” schreef Luna. “Deze informatie is van groot belang voor het bevorderen van ons begrip van interstellaire bezoekers en hun interactie met ons zonnestelsel.”

Loeb prees Luna voor haar initiatief in een recente post op Medium, schrijvend, “We zijn allemaal diep dank verschuldigd aan vertegenwoordiger Luna voor haar visionaire ondersteuning van grenswetenschap door haar brief.”

Sinds de ontdekking van ATLAS in juli heeft de wetenschapper van Harvard beweerd dat het object een reeks abnormale gedragingen vertoont die kunnen suggereren dat het een buitenaardse sonde is.

In een recente paper schreef de wetenschapper dat de niet-zwaartekrachtversnelling van het object – die vorige week door NASA werd geregistreerd – gecombineerd met het feit dat het “blauwer dan de zon” gloeide, zou kunnen wijzen op de “technologische handtekening van een interne motor.”

