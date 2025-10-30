Konekti haalt €1,2 miljoen op: Agentic AI veroorzaakt vraagtsunami!

Konekti biedt software die het versnellen van data-analyse uit systemen mogelijk maakt, om zo bedrijfsprocessen te analyseren en te verbeteren. Deze week hebben Lotte Vugs en haar medeoprichters 1,2 miljoen euro opgehaald voor hun expertise in procesintelligentie.

De bijdrage van Konekti

Konekti ontwikkelt software die bedrijven helpt bij het verzamelen en structureren van data die essentieel is voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Elke substantiële onderneming streeft dagelijks naar efficiëntie in aspecten zoals logistiek, klantenservice of financieel beheer. Hiervoor is het noodzakelijk om knelpunten te identificeren, te bepalen waar de grootste winsten te behalen zijn en te weten aan welke ‘knoppen’ gedraaid moet worden om deze te realiseren.

Zoals je kunt voorstellen, vereist dit type procesintelligentie het extraheren van data uit alle hoeken van een bedrijf zijn IT-systemen en deze om te zetten in een bruikbaar model. Konekti noemt dit datatransformatie. Voor de tweede stap – het simuleren van interventies en de impact ervan beoordelen – creëert het bedrijf een digitale tweeling van het betreffende proces.

Deze techniek van een digitale tweeling is niet nieuw in de maakindustrie, beaamt Lotte Vugs, CEO en medeoprichter van Konekti. ‘Maar daar focust het zich op producten, terwijl wij het toepassen op processen,’ zegt ze.

Deze twee stappen – het vinden en structureren van relevante data en deze integreren in een digitale tweeling – hebben zij en haar medeoprichters geautomatiseerd. Volgens Vugs is hier grote vraag naar in de markt. ‘De analysemethoden zijn de laatste jaren sterk verbeterd, maar de manier waarop data wordt voorbereid voor deze analyses bleef ongewijzigd. Het bouwen van effectieve datamodellen is vaak het moeilijkste deel, omdat informatie over processen meestal verborgen zit in onduidelijke logbestanden die je moet kunnen interpreteren,’ legt ze uit.

‘Procesmining is een tijdrovende taak die kennis van het proces tot in detail vereist. Onze software automatiseert dit en reduceert de tijd die nodig is om zo’n digitale tweeling te ontwikkelen van enkele maanden tot slechts enkele dagen.’

De mensen achter Konekti

Vugs heeft een achtergrond in procesintelligentie waarop ze is afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens haar studie startte ze samen met studiegenoten Maarten van Asseldonk en Niek van Son een consultancy op het gebied van procesoptimalisatie. ‘We kwamen het tegen op de universiteit, zagen de vraag van bedrijven en zijn er direct mee aan de slag gegaan,’ zegt ze.

Maar ze merkten dat ze tachtig procent van hun tijd besteedden aan het zoeken naar data en het integreren van data in modellen, in plaats van aan de inzichten die uiteindelijk het doel waren. ‘Dit gaat niet snel genoeg, besloten we, en daarom kozen we ervoor om zelf software te ontwikkelen die dit proces slimmer aanpakt,’ zegt Vugs.

In 2022 hebben ze Konekti opgericht en hebben ze het uurtje-factuurtje model ingeruild voor het zelf financieren van hun productontwikkeling.

Ondanks dat alle drie de oprichters afstudeerden aan de TU Eindhoven, is er een rolverdeling die past bij hun individuele kwaliteiten en persoonlijkheden. ‘Maarten heeft de sterkste visie op waar de industrie naartoe moet. Niek is een uitstekende ontwikkelaar en software-architect, en mijn focus ligt op de marketing van ons product. Ik kan de technische details volgen, maar mijn kracht ligt vooral in het praten over het product,’ legt Vugs uit.

Wie heeft baat bij Konekti?

Grote bedrijven met teams die zich richten op procesoptimalisatie zijn de primaire doelgroep. ‘Zij kennen dit spel al erg goed, zijn zich bewust van de uitdagingen van datatransformatie en realiseren vaak enorme kostenbesparingen door procesverbeteringen,’ zegt Vugs.

De software van Konekti richt zich niet alleen op industriële bedrijven, maar vooral op ondersteunende processen. ‘Onze software biedt een objectief beeld van het proces en de potentiële verbeteringen. Dat is nodig omdat in een gemiddeld bedrijf iedereen een mening heeft over de knelpunten, maar afdelingen vaak naar elkaar wijzen terwijl niemand het complete overzicht heeft om te bepalen waar de grootste verbeteringen mogelijk zijn,’ legt ze uit.

Automatisering van processen is vaak het doel, waarbij recente ontwikkelingen zoals robotic process automation (RPA) en hyperautomation veelbelovend zijn. ‘Voordat je hierin investeert, wil je zeker weten waar je de grootste impact kunt maken,’ zegt Vugs.

Het verdienmodel van Konekti

Konekti werkt met een licentiemodel en een eenmalige vaste vergoeding voor de integratie van haar software. ‘We rekenen nog op een ietwat traditionele manier per gebruiker, omdat onze belofte is dat we je team efficiënter maken,’ legt Vugs uit.

De huidige stand van zaken bij Konekti

Het product is volledig operationeel en klaar voor gebruik binnen grote corporates, passend bij de software die zij al gebruiken en de regelgeving waaraan zij moeten voldoen. De eerste betalende klanten waren niet moeilijk te vinden, aangezien ze al jaren bekend zijn bij grote bedrijven die zich bezighouden met procesintelligentie. Een grote Duitse autofabrikant gebruikt inmiddels de software van Konekti, hoewel Vugs niet mag onthullen welke.

Ondertussen is er nog veel werk aan de winkel. Het team van Konekti is zowel aan de commerciële kant als aan de productkant uitgebreid om te groeien in de Benelux en Duitstalige landen. En om even de meest recente hype te noemen: Konekti wil haar eigen software slimmer maken met behulp van AI en geschikt maken voor gebruik in combinatie met agentgebaseerde AI.

‘Hyperautomation was al een trigger voor veel bedrijven om met procesintelligentie aan de slag te gaan. Maar met de belofte van agentgebaseerde AI is er nu een ware tsunami aan vraag ontstaan. We moeten daarom bepalen welke input die agenten nodig hebben om de juiste beslissingen te nemen binnen de gestelde kaders,’ legt Vugs uit.

Hoe schat Vugs het potentieel van AI in? ‘Groot, al heeft het zich tot nu toe vooral op kleine schaal bewezen, nog niet in complexere processen. Ik zie vaak dat het misgaat met AI om twee redenen: het wordt niet ingezet waar het de meeste waarde creëert, maar waar het luidst om wordt geroepen. En het gaat mis als je AI niet de context van het proces geeft. Zonder een digitale tweeling en zonder alle regels rondom het bedrijfsproces, slaat AI de plank mis.’

Is er nog meer geld nodig?

Deze week kondigde Konekti aan dat ze 1,2 miljoen euro hebben opgehaald bij enkele angel-investeerders, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en Arches Capital, een venture capital-firma die zich richt op startups in de vroegste fase. ‘We kwamen Arches al vroeg tegen en hadden direct een goede klik. We hebben daarna ook gekeken naar andere investeerders, ook in Duitsland. Maar gesprekken met andere oprichters uit het portfolio van Arches bevestigden onze indruk dat we goed bij elkaar passen,’ zegt Vugs.

Voorlopig kan Konekti dus vooruit. ‘We hebben nu voldoende kapitaal om te groeien en waarde te creëren voor onze klanten,’ besluit Vugs.

