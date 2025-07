Overal Microplastics: Dit Apparaat Verwijdert Ze Uit Je Wasgoed

Hoewel het misschien pietluttig klinkt, draagt het wassen van kleding aanzienlijk bij aan de vervuiling door microplastics.

Synthetische stoffen zoals polyester en nylon laten tijdens het wasproces kleine vezels los die door standaard afvalwaterzuiveringsprocessen kunnen glippen en uiteindelijk in waterwegen terechtkomen.

Drie afgestudeerde ingenieurs van de Case Western Reserve University hebben een speciaal filtersysteem voor wasmachines ontwikkeld om microplastics op te vangen. De CLEANR-technologie wordt momenteel geïmplementeerd op drie universiteiten en is online verkrijgbaar voor thuisgebruik voor $249.

“Het begon als een project waarbij we ons realiseerden dat microplastics waarschijnlijk een groot probleem zouden worden,” vertelde CLEANR mede-oprichter en CEO Max Pennington, 24, aan The Post. “We waren gepassioneerd om onze vrije tijd, echt wanneer we maar konden, te besteden aan de ontwikkeling van deze technologie.”

Microplastics vormen een urgent probleem omdat ze letterlijk overal zijn – van verzorgingsproducten tot autobanden en zelfs in voedsel en water.

Deze minuscule deeltjes worden in verband gebracht met een lange lijst van gezondheidsproblemen, waaronder een verhoogd risico op hartaanvallen, beroertes en bepaalde soorten kanker, evenals mogelijke schade aan reproductieve, spijsverterings- en ademhalingsgezondheid.

Pennington en zijn Sigma Chi broeders David Dillman en Chip Miller brachten hun innovatieve idee naar Sears think[box], een 50.000 vierkante voet grote faciliteit aan de Case Western in Ohio, een van de grootste makerspaces in de VS.

De ‘Princes of Tide’ begonnen met het printen van prototypes, die grondig werden getest.

“Ze hebben zelfs de keuken van hun moeder onder water gezet,” herinnerde Terry Moore, uitvoerend voorzitter van CLEANR zich.

“Vervolgens probeerden ze het uit in de wasmachine van hun studentenhuis, en het werkte enigszins,” vervolgde hij, “maar toen ontdekten ze dat het echt niet werkte toen de honkbalspelers al hun was erin gooiden, met al het vuil en grind.”

Het trio dat tegen vuil vocht, wendde zich tot de natuur om hun problemen op te lossen. Ze dachten na over hoe manta’s vortexdynamica gebruiken om hun kieuwen schoon te houden terwijl ze voedsel uit water filteren. Zo werd VORTX geboren.

VORTX, dat lijkt op een kleine tornado, is geplaatst in het externe filter van CLEANR.

Het apparaat ziet eruit als een luxe koffiezetapparaat. Het wordt geïnstalleerd op de afvoerslang van de wasmachine om het vuile water dat de machine verlaat te filteren.

VORTX is ontworpen om meer dan 90% van de microplastics op te vangen, tot een grootte van 50 micron (ongeveer de breedte van een zeer fijne haarstreng), en duwt dit afval in een pod die verwijderd en weggegooid kan worden.

Het CLEANR-team schat dat één filter het equivalent van 56 creditcards aan plastic per jaar uit waterwegen houdt. De CLEANR-app laat klanten hun impact schatten.

Er zijn andere filters voor wasmachines op de markt – Pennington zei dat de CLEANR-technologie “niet alleen de microplastics opvangt, maar ook een consumentenervaring biedt die [gebruikers] het gevoel geeft dat ze een verschil maken.”

Moore zei dat ze meer dan $7 miljoen hebben opgehaald bij vrienden en familie om CLEANR op de markt te brengen.

Startkapitaal van een start-up wedstrijd van Case Western hielp het team hun eerste wasmachine te kopen.

Nu hebben ze een leger aan wasmachines en drogers in de think[box].

De wasvrienden zoeken partnerschappen met fabrikanten van wasmachines om hun filters tijdens de productie in de machines te integreren.

Ondertussen past Case Western, de University of Akron en de University of South Alabama campusmachines aan met CLEANR.

Het komt op een goed moment – dit jaar begon Frankrijk met het vereisen van nieuwe wasmachines om een filter te hebben dat microvezels opvangt. Andere overheden overwegen vergelijkbare maatregelen.

De Californische wetgever heeft een wetsvoorstel aangenomen dat microvezelfiltersystemen in nieuwe residentiële en staatsgebruik wasmachines verplicht zou stellen, maar gouverneur Gavin Newsom van Californië heeft het in 2023 verworpen. Hij uitte zorgen over de kosten voor consumenten.

Een wetsvoorstel van de Senaat van New Jersey, geïntroduceerd in september, zou vereisen dat wasmachines die op of na 1 januari 2030 worden verkocht, filtratiesystemen hebben die microvezels en microplastics verzamelen.

De wetgeving, die naar de commissie is verwezen, merkte op dat “microplastics, naast dat ze schadelijk zijn voor het mariene leven en de ecosystemen waarvan onze gemeenschappen afhankelijk zijn, ons lichaam binnenkomen via het voedsel dat we eten, het water dat we drinken en de lucht die we inademen.”

Pennington hoeft daar niet aan herinnerd te worden.

“Als we nu niet handelen, en als we het nu niet bij de bron aanpakken, is het te laat om een verschil te maken,” zei hij.