Emma Heesters verbluft met Toppers-optreden: Fans compleet onder de indruk!

Emma Heesters heeft afgelopen vrijdag indrukwekkend opgetreden tijdens het eerste concert van De Toppers in de Johan Cruijff ArenA te Amsterdam, waar ze het nummer I Will Survive ten gehore bracht (zie video).

De Toppers beschreven dit optreden op Instagram als “een onvergetelijk moment”. “Toen Emma Heesters het nummer I Will Survive startte, was het alsof de ArenA de adem inhield. Het nummer was krachtig, haar stem kristalhelder en de reactie van het publiek gaf iedereen kippenvel. Het was voor ons extra bijzonder om haar zo op dit podium te zien stralen.”

Emma zelf reageerde ook op haar optreden bij De Toppers. Ze postte de volgende dag op Instagram: “Heerlijk om weer op mijn favoriete podium te staan.” Op haar bericht kwamen tal van reacties. “Je was geweldig”, schreef Sita Vermeulen. “Topper!”, reageerde Monique Smit en Henk Poort voegde toe: “Fijn om je weer te zien waar je thuishoort.” “Superblij voor je”, liet Bettina Holwerda weten.

Eerder deze maand bracht de zangeres een ode aan haar moeder op Instagram, waarin ze haar dank uitsprak voor de steun tijdens haar behandeling tegen kanker. Emma’s moeder kreeg op 36-jarige leeftijd lymfeklierkanker, een ervaring die de band tussen hen heeft versterkt.

“Ze wist precies wat mij te wachten stond en met welke dagelijkse uitdagingen ik zou kampen. Onze behandelingen waren vrijwel identiek”, vertelde ze bij een foto van hen samen. “Ze heeft gezorgd dat ik me gesteund en begrepen voelde, omdat zij de ziekte van dichtbij kent. De bijwerkingen, zowel fysiek als mentaal, het energiegebrek, alles.”

3:48 Emma Heesters terug op het podium bij Lingepop

Haar moeder was er voor haar, hielp met boodschappen, medicijnen en huishoudelijke taken. “Als ik weer eens huilend op de bank zat, teleurgesteld en uitgeput, was zij er altijd om me eindeloos te troosten”, schreef ze. “Niemand begrijpt beter hoe het is om te leven in de overlevingsmodus.”

Emma is bovendien erg dankbaar dat haar moeder, ondanks de angst om haar te verliezen, dit zelden liet merken. “Mama, als ik in elk leven zou mogen kiezen, zou ik altijd voor jou kiezen.”