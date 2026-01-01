Schokkende beschuldigingen tegen Angela Groothuizen: ‘Matchfixing’ bij The Tribute?

Zaterdagavond in de schijnwerpers

Op zaterdagavond bereikte The Tribute: Battle of the Bands zijn hoogtepunt. Zes tributebands streden om een felbegeerd optreden in de Ziggo Dome, maar slechts vier konden doorgaan. De uitslag van de competitie leidde tot ophef onder het publiek, met name vanwege een als onrechtvaardig beschouwde hoge score die jurylid Angela Groothuizen aan een specifieke band gaf.

De bands haalden ook deze week alles uit de kast om hun iconische muzikale helden te eren. Met namen als The Child of Destiny, Donna’s Hot Stuff, Beach Boys Best, Coming on Strong, The Cosmic Carnival en Carl zingt Shaffy, was de competitie hevig. Iedere groep zette alles op alles om een ticket naar de Ziggo Dome te bemachtigen.

Naarmate de show vorderde, wisten enkele bands een plek te veroveren in de Ziggo Dome, terwijl anderen het onderspit moesten delven. The Cosmic Carnival viel af, terwijl The Child of Destiny ternauwernood doorging. Veel kijkers waren het niet eens met deze uitslag, vooral vanwege de ’te hoge score’ die Angela Groothuizen aan The Child of Destiny had toegekend.

“Ik had veel liever gezien dat The Cosmic Carnival doorging in plaats van The Child of Destiny”, merkte een teleurgestelde kijker op. Een ander voegde toe: “Daar heb je Angela weer met haar 9,5 voor haar favorieten, The Child of Destiny. De rest van de jury en het publiek waren veel realistischer in hun beoordeling. Het is zo doorzichtig, ze beïnvloedt de hele uitslag.”

Concurrentie om speeltijd

In de strijd om op te treden in de Ziggo Dome, ging het niet alleen om de eer. De bands streden ook om speeltijd tijdens het concert. De band die als vierde eindigde, zou de avond openen met een set van vijftien minuten. De tweede en derde plaats kregen de kans om langer te spelen, terwijl de winnaar de avond mocht afsluiten als hoofdact met een vol uur op het podium.

Ziggo Dome Concert

Ben je benieuwd naar de winnaars van The Tribute: Battle of the Bands en wil je ze live zien optreden? Dat kan tijdens The Tribute – Live in Concert in de Ziggo Dome van 16 tot en met 19 april 2026. Tickets zijn exclusief beschikbaar voor klanten van Vodafone en Ziggo via de Priority-website, met prijzen variërend van €49 tot €64. Als je geen Vodafone of Ziggo abonnement hebt, zul je helaas niet aanwezig kunnen zijn bij dit concert.

Hoofdfoto door: William Rutten

