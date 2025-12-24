Kosmische stralen uit andere sterrenstelsels verstoren vliegreizen: Expert planetverdediging legt uit

De herdefinitie van een vallende ster.

Niet alleen ruimtevaartuigen ondervinden de gevaren van de diepe ruimte. In oktober werden 15 mensen in het ziekenhuis opgenomen nadat een kosmische straal een vlucht van JetBlue richting New Jersey deed dalen met duizenden voeten — een fenomeen dat een potentieel risico kan vormen voor de luchtvaart.

“Er vliegen dagelijks heel veel vliegtuigen, dus heel af en toe gebeuren deze dingen,” vertelde Casey Dreier, hoofd ruimtebeleid bij The Planetary Society, aan The Post. “Als een deeltje een cruciaal circuit in een computer raakt, kan het het geheugen van de computer, sensorgegevens of mogelijk andere schade corrupt maken.”







“Dit veroorzaakte wat men noemt een ‘bit flip’, waardoor gegevens in de vliegcomputer werden gecorrumpeerd en plotseling hoogteverlies werd veroorzaakt,” zei Dreier over wat er misging met de recente JetBlue vlucht.

Dit was naar verluidt het geval met het eerdergenoemde vliegtuig, dat van Cancun, Mexico, naar Newark vloog toen het werd getroffen door een stroom van hoogenergetische deeltjes van een verre supernova-explosie die miljoenen jaren reisde, beweerden Britse ruimte-experts.

Piloten herwonnen de controle en maakten een noodlanding in Tampa, Florida, maar ongeveer 20 passagiers liepen ernstige verwondingen op, waaronder bloedende hoofdwonden.

Hoewel, Dreier benadrukte dat dit een “hypothese” is en niet een “officiële conclusie van wat het incident veroorzaakte.”

Desalniettemin waarschuwde de ruimte-expert dat vliegtuigen beïnvloed kunnen worden door “kosmische stralen”, die “overal” zijn en “constant de aarde bombarderen”.







De JetBlue-vlucht werd verstoord door een deeltjesstraal die afkomstig was van een supernova (hier gezien in deze artistieke afbeelding) in de diepe ruimte, beweren experts.

Gelukkig zijn bedreigingen van interstellaire salvo’s “niet gebruikelijk voor de luchtvaart vanwege de bescherming van het magnetische veld en de atmosfeer van de aarde,” zei hij. “In de ruimte is het veel erger, wat is waarom de meeste ruimtevaartuigen gespecialiseerde hardware gebruiken ontworpen om gevoelige componenten te beschermen tegen dergelijke gebeurtenissen.”

Gelukkig, hoewel deze deeltjesinslagen constant plaatsvinden, zijn de “kansen dat er een een cruciaal circuit raakt op net het verkeerde moment erg laag,” volgens Dreier.

Hij merkte echter op dat het risico hoger is wanneer de zon actief is vanwege krachtige deeltjesuitbarstingen van zonnevlammen.

Echter, deze interstellaire deeltjesinslagen zijn niet de enige bedreigingen uit de kosmos. Dreier waarschuwde ook voor zonnestormen die GPS kunnen verstoren, impact hebben op radiocommunicaties en zelfs het elektriciteitsnet kunnen torpederen.

In mei trof een kolossale zonnestorm de dagzijde van de planeet, wat wereldwijde stroomuitvallen veroorzaakte en radiosignalen uitschakelde in Europa, Azië en het Midden-Oosten.

Helaas is het beschermen tegen deze diep-ruimtelijke radioverstoorders geen sinecure.

“Er kunnen zowel hardware- als softwareverbeteringen worden aangebracht, met name in foutcorrectiealgoritmen en mogelijk zelfs door betere stralingsbescherming te implementeren op gevoelige elektronica,” zei Dreier. “Dat is echter duur, en de relatieve zeldzaamheid van deze gebeurtenissen kan de hoeveelheid inspanning en geld die wordt ingezet om ze aan te pakken beperken.”