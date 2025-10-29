BN’ers in de Politiek: Ontdek Wie Zich Kandidaat Stelt voor de Tweede Kamer!

Bekende Gezichten in de Politieke Arena

Niet alleen doorgewinterde politici, maar ook bekende Nederlanders zoals televisiepresentatoren en artiesten hebben besloten zich kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer. Hun bekendheid kan mogelijk de politieke partijen waarvoor zij uitkomen ten goede komen.

Televisiepresentator Tijs van den Brink is verkiesbaar voor het CDA en staat op de elfde plaats op de lijst. Volgens recente peilingen zou het CDA kunnen rekenen op ongeveer twintig zetels, waardoor Van den Brink een goede kans maakt om daadwerkelijk verkozen te worden. Gregory Sedoc, voormalig atleet en nu sportanalist bij de NOS, bevindt zich op de laatste, vijftigste plek van de CDA-lijst.

Voormalige echtgenote van Rob de Nijs

Jan Smeets, bekend van de vele edities van het Pinkpop festival, staat op de lijst van GroenLinks-PvdA. Net boven hem op de lijst vinden we televisiepresentatrices Hanneke Groenteman en Leoni Jansen, cabaretiers Erik van Muiswinkel en Vincent Bijlo, zangeres Aafke Romeijn en journaliste Nynke de Jong.

Onder de partijen die momenteel geen zetels in de Kamer hebben, zijn er ook bekende namen te vinden. Belinda Meuldijk, tekstschrijver en ex-vrouw van de onlangs overleden zanger Rob de Nijs, duwt de lijst van de nieuwe partij Vrede Voor Dieren.

Eveneens Patrick Kicken

Radiopresentator Patrick Kicken staat op de lijst van Belang voor Nederland. Venus Bijleveld, beter bekend als drag queen Ma’MaQueen, is net als in 2023 kandidaat voor BIJ1. Prostitutie-activiste Metje Blaak is opnieuw verkiesbaar voor de Piratenpartij, die voorheen onder leiding stond van model en actrice Ancilla van de Leest, die nu op de lijst van de Libertaire Partij staat.

Tijs laat EO achter zich

Tijs van den Brink heeft zijn werkzaamheden bij de EO neergelegd vanwege zijn politieke aspiraties. Mocht hij niet in het parlement komen, dan zal er met de EO overlegd worden over de nieuwe situatie. Een terugkeer naar zijn oude functie lijkt echter uitgesloten. De EO is al op zoek naar vervangers voor verschillende programma’s zoals Dit is de Dag, Dit is Tijs en de podcast De Spindoctors.

Tijs van den Brink brak door met programma’s als De Ochtenden, 2Vandaag, Met het Oog op Morgen, en Knevel & Van den Brink. “Gedurende al die jaren heeft hij op een kenmerkende en integere wijze geloof, journalistiek en samenleving weten te verbinden”, aldus de omroep.

De politieke stap

“De omroep voelt als mijn thuis en journalistiek als mijn vak, maar de politiek heeft altijd mijn interesse gehad. Na het vallen van het kabinet heb ik besloten de stoute schoenen aan te trekken en mij kandidaat te stellen voor het CDA. Het is nu aan de partij en de kiezers of ik daadwerkelijk Kamerlid word. Spannend, maar ik doe dit vol overtuiging”, zegt Tijs.

EO-voorzitter Arjan Lock betreurt het vertrek van Tijs, maar respecteert zijn keuze om via de politiek dienstbaar te willen zijn. “We wensen hem daarbij Gods zegen”, voegt hij toe.

