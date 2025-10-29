Doorbraak in Alzheimeronderzoek: Nanotechnologie Keert Ziekte Om bij Muizen

Wetenschappelijke Doorbraak in de Behandeling van Alzheimer

Wetenschappers hebben mogelijk een doorbraak ontdekt in de behandeling van de ziekte van Alzheimer.

In de Verenigde Staten leven meer dan 7 miljoen mensen met Alzheimer, een ziekte die geleidelijk het geheugen, cognitieve vaardigheden en het vermogen om eenvoudige taken uit te voeren aantast.

De eerste behandelingen en managementstrategieën voor Alzheimer focusten zich voornamelijk op neuronen en andere hersencellen. Recente benaderingen onderzoeken echter hoe andere factoren bijdragen aan de ziekte.

Een recente studie heeft een innovatieve nanotechnologie onthuld die de functie van de bloed-hersenbarrière (BBB) herstelde en Alzheimer bij muizen omkeerde.

Traditionele nanogeneeskunde gebruikt nanodeeltjes als dragers voor therapeutische moleculen. In dit nieuwe onderzoek gebruikte een internationaal team van wetenschappers de nanodeeltjes echter als bioactieve agenten op zich.

Deze worden “supramoleculaire geneesmiddelen” genoemd.

Hoe Werken Ze?

De BBB speelt een cruciale rol bij het reguleren van de omgeving van de hersenen door deze te beschermen tegen ziekteverwekkers, gifstoffen en andere gevaren.

Alzheimer wordt gekenmerkt door een ophoping van “afvalproteïnen”, vooral amyloïde-beta, die de normale neurale functie verstoort.

Het team diende drie doses van de supramoleculaire geneesmiddelen toe aan muizen met hoge hoeveelheden amyloïde-beta in hun hersenen.

“Slechts één uur na de injectie zagen we een vermindering van 50-60% in de hoeveelheid [amyloïde-beta] in de hersenen,” zei Junyang Chen, de eerste co-auteur van de studie en onderzoeker aan het West China Hospital van de Sichuan University.

De onderzoekers volgden de muizen enkele maanden, voerden experimenten uit, monitorden hun geheugenachteruitgang en beoordeelden de therapeutische effecten van de supramoleculaire geneesmiddelen.

In een van de proeven werd een 12 maanden oude muis, wat overeenkomt met een 60-jarige mens, behandeld met nanodeeltjes en gedurende zes maanden geobserveerd.

Aan het einde van de studie, toen de muis 18 maanden oud was – of 90 in menselijke jaren – was deze volledig hersteld en gedroeg zich als een gezonde muis.

De onderzoekers leggen uit dat deze langetermijneffecten voortkomen uit het herstel van de vasculatuur van de hersenen, het uitgebreide netwerk van bloedvaten dat de structuur van de hersenen vormt.

“We geloven dat het werkt als een cascade: wanneer giftige stoffen, zoals amyloïde-beta, zich ophopen, vordert de ziekte,” legde studieleider Giuseppe Battaglia, onderzoeksprofessor aan het Instituut voor Bioengineering van Catalonië in Spanje, uit.

“Zodra de vasculatuur weer kan functioneren, begint het [amyloïde-beta] en andere schadelijke moleculen op te ruimen, waardoor het hele systeem zijn evenwicht kan herstellen.”

Hij merkte op dat deze nanodeeltjes “lijken een feedbackmechanisme te activeren dat dit opruimingspad terugbrengt naar normale niveaus.”

In wezen werken deze supramoleculaire geneesmiddelen als een resetknop, die het proces van toxische verwijdering initieert en effectief amyloïde-beta opruimt, waardoor het vasculaire systeem dat een gezonde hersenfunctie in stand houdt, wordt hersteld.

“Onze studie toonde opmerkelijke effectiviteit aan in het snel opruimen van [amyloïde-beta], het herstellen van de gezonde functie in de bloed-hersenbarrière en leidde tot een opvallende omkering van Alzheimerpathologie,” zei IBEC-onderzoeker Lorena Ruiz Perez.

De resultaten werden maandag gepubliceerd in het tijdschrift Signal Transduction and Targeted Therapy.

Maar temper je enthousiasme. Menselijke BBB’s zijn beduidend complexer dan die van muizen. Daarom werken veel geneesmiddeltherapieën voor hersenziekten die veelbelovend lijken bij muizen vaak niet bij mensen.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post