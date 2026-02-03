Gezondheidsupdate Koningin Máxima: Details op huwelijksdag onthuld!

Na een kort ziekbed ten gevolge van griep heeft Koningin Máxima haar officiële taken weer opgepakt. Dit werd bevestigd door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Eerder deze week moest zij nog enkele afspraken annuleren vanwege haar ziekte.

Dit weekend had de koningin geen officiële verplichtingen op de agenda staan. Samen met koning Willem-Alexander bezoekt ze maandag een bijeenkomst in Rotterdam ter ere van hun 250ste gezamenlijke optreden als beschermheer en beschermvrouw van het Oranje Fonds. Ze zullen daar spreken over projecten die door het fonds worden gesteund.

Feestelijke jubilea

Ze bezoeken het ontmoetingscentrum Het Wijkpaleis, waar ze gesprekken voeren met de initiatiefnemers van sociale projecten. Ook kijken ze vooruit naar het 25-jarig bestaan van het fonds. Daarnaast vieren ze vandaag hun eigen 24-jarig huwelijksjubileum. Ter ere van deze speciale dag brengt Videoland een exclusieve documentaire uit over hun relatie, die in de video hieronder te bekijken is.

Ziek na sneeuwstorm?

Koningin Máxima werd onwel kort na haar bezoek aan New York, waar ze werd geconfronteerd met hevige sneeuwval, zoals uitgelegd wordt in de video hieronder. Kort na haar terugkeer werd bekend dat zij de griep had opgelopen, waardoor zij enkele afspraken moest annuleren.

In New York trof zij een door een winterstorm geteisterde stad. De afgelopen dagen heeft een zware sneeuwstorm een dik pak sneeuw achtergelaten in de VS. De koningin was in de stad voor besprekingen als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor financiële inclusiviteit (UNSGSA), zoals de Rijksvoorlichtingsdienst meldde.