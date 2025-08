Bram Moszkowicz emotioneel: heftige tv-confrontatie met Victor Vlam onthuld!

Bram Moszkowicz heeft spijt van zijn uitbarsting, maar weigert excuses te maken

Bram Moszkowicz heeft zich onlangs sterk uitgesproken tegen mediadeskundige Victor Vlam tijdens een live-uitzending van De Oranjezomer. Hoewel hij achteraf niet trots is op zijn gedrag, is hij niet van plan zijn excuses aan te bieden, zo liet hij weten in een interview met Shownieuws.

Tijdens een verhitte discussie in de talkshow van SBS6, waar ook zanger Gordon aanwezig was, bereikte de spanning een hoogtepunt toen Moszkowicz Vlam sommeerde om “zijn mond te houden”. Later erkende Moszkowicz dat dit niet de juiste manier van reageren was. “Ik ben er niet trots op. Je zou niet moeten zeggen ‘hou je kop’, maar ik liet me meeslepen,” gaf hij toe, ondanks dat hij persoonlijk niets voor Vlam voelt.

De aanleiding van het conflict

Volgens Moszkowicz heeft Vlam de neiging om “beschadigende insinuaties over mensen te maken” in een poging bekendheid te verwerven. “Dat is precies wat hij wil bereiken, en daar spelen we allemaal op in. Ik had het eigenlijk liever niet eens over deze kwestie gehad,” legde Moszkowicz uit.

Persoonlijke omstandigheden spelen mee

De voormalige advocaat onthulde ook dat hij recentelijk is beïnvloed door het overlijden van zijn moeder, wat hem emotioneel heeft gemaakt. “Ik ben de laatste tijd niet helemaal mezelf geweest,” erkende hij in Shownieuws. “Ik ben wat vermoeid, wat zeker een rol heeft gespeeld. En ik moet eerlijk zeggen dat ik hem gewoon niet mag. Die combinatie heeft ervoor gezorgd dat ik uitviel zoals ik deed. Maar aan de andere kant: het is geen misdrijf, ik heb alleen gezegd dat hij zijn mond moest houden.”

Ondanks de erkenning van zijn fout, blijft Moszkowicz standvastig over het niet aanbieden van excuses. “Iedereen maakt wel eens een fout,” zei hij. “Maar excuses, die ga ik zeker niet aanbieden.”

