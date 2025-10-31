Alles over Marco Borsato-zaak: Uw vragen beantwoord!

De rechtszaak tegen Marco Borsato, die verdacht wordt van onzedelijke handelingen met een minderjarige, begon dinsdag en kreeg direct veel media-aandacht. De artiest was verrassend spraakzaam en ging in op alle vragen die de rechters hem stelden. Na de zitting gaven Janine Schuinder en Bram Moszkowicz in Shownieuws antwoord op veelgestelde vragen over de situatie.

Het proces markeert een cruciaal moment in een zaak die al lang loopt. De openingsdag leidde onmiddellijk tot veel publieke vragen.

Verslaggeefster Janine Schuinder en ex-advocaat Bram Moszkowicz bespraken na de zitting live met kijkers de verschillende aspecten van de zaak, zowel juridisch, emotioneel als maatschappelijk, in een Q&A via de social media van Shownieuws.

Lees verder onder de post…

Eis van vijf maanden

Er rezen vooral veel vragen over de eis van het Openbaar Ministerie. Dinsdagmiddag werd bekend dat tegen Marco Borsato een onvoorwaardelijke celstraf van vijf maanden is geëist, uitgesproken in de rechtbank van Utrecht.

Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen september 2014 en januari 2015 in Nederland. De officier van justitie stelt dat Marco het meisje meerdere keren heeft betast op haar bovenbenen, borsten en vagina, zowel over als onder haar kleding. Hij wordt ook beschuldigd van het laten aanraken van zijn geslachtsdeel door het meisje, waarvoor het OM echter om vrijspraak vraagt.

Lees verder onder de video…

2:59 Meisje beschuldigt Marco Borsato van misbruik (Hart van Nederland)

‘Geen ontkennende verdachte’

Justitie heeft voldoende steunbewijs dat Marco de beschreven handelingen heeft verricht. In een opgenomen gesprek tussen de zanger en de moeder van het vermeende slachtoffer hoort de officier “geen ontkennende verdachte, maar een bekennende”. Marco bevestigt in dat gesprek dat hij het meisje heeft aangeraakt en geeft toe dat dit “misschien ongepast” was.

De officier meent dat Marco meeging in de vrije seksuele moraal die binnen het gezin heerste. Dat geeft hem echter geen recht om het meisje aan te raken, zo stelt het OM. Als vaderfiguur heeft hij misbruik gemaakt van zijn positie. “Hij heeft haar betast op plekken waar hij niet aan had mogen komen.”

Marco stelt dat het meisje hem had moeten tegenhouden. “Maar ontucht is nooit de schuld van een kind, nooit.” Bij het bepalen van de strafmaat heeft de officier rekening gehouden met de grote media-aandacht, de bekendheid van de verdachte en de lange aanloop naar de zaak.