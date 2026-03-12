Ontdek de Verbazingwekkende Som die Marco Borsato Betaalde voor Topadvocaten Knoops!

Onlangs hebben Geert-Jan en Carry Knoops, het advocatenpaar, aangekondigd dat Marco Borsato bezig is met het terugvorderen van de uitgaven voor de diensten van zijn advocaten en experts. Maar hoe hoog waren deze kosten eigenlijk? Shownieuws-expert Bram Moszkowicz heeft de financiële details onderzocht.

Hoewel Bram geen toegang heeft tot de specifieke facturen die naar Marco zijn verstuurd door Geert-Jan en Carry Knoops, is hij wel bekend met hun aanzienlijke uurtarieven. “De ene vraagt 650 euro per uur en de andere 550 euro per uur.” Samen kost het echtpaar dus 1200 euro per uur.

Beslissing van de rechter over de teruggave aan Marco Borsato

Het is nu aan de rechter om te bepalen of Marco deze kosten terugkrijgt. “Er zal ook gekeken worden naar de specificatie van de uren die zijn besteed. De rechter zal dit beoordelen volgens bepaalde criteria, en het is mogelijk dat hij de kosten onredelijk hoog vindt en besluit ze te verlagen.” Uiteindelijk zullen deze kosten door de belastingbetaler worden betaald, aldus de jurist.

Bram geeft aan dat het moeilijk is om te voorspellen of de zanger alle kosten vergoed zal krijgen. “Dat kan ik moeilijk inschatten, aangezien ik geen toegang heb tot de facturatiegegevens van het kantoor. Maar ik vermoed dat het een complexe zaak is geweest.”

Dit claimt hij niet terug

Volgens Evert Santegoeds gaat het om aanzienlijke bedragen. “Wat netjes is aan Marco is dat hij zegt: ‘Ik ga het geld dat ik in de afgelopen jaren niet heb kunnen verdienen, niet terugvorderen. Dat had hij echter wel kunnen doen”, vertelt de baas van Privé.