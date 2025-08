BazarMedia heeft recentelijk kritiek geuit op Fenna Ramos wegens ongepast gedrag tijdens haar theatertour met het kinderprogramma Zin in Zappelin. De film- en theaterproducent beweert dat zij zich onder andere aan schreeuwen en kleineren schuldig heeft gemaakt. Dit meldt het AD, dat verwijst naar een klachtenmail van de producent gericht aan omroep AvroTros. Ramos zelf ontkent zich in deze beschuldigingen te herkennen.

Fenna Ramos is sinds 2018 de presentatrice van het geliefde kleuterprogramma Zin in Zappelin bij AvroTros. In de jaren 2023 en 2024 nam zij tevens de hoofdrol op zich in een theaterversie van dit programma, geproduceerd door BazarMedia Productions.

Volgens een artikel van het AD, dat citeert uit een klachtenmail die BazarMedia in augustus vorig jaar naar de omroep stuurde, beschuldigt de producent Ramos van ‘divagedrag’ en van het ‘snauwen en schreeuwen’ naar collega’s. De krant vermeldt verder dat meerdere theaters zich negatief hebben uitgelaten over haar gedrag.

De advocaten van Ramos hebben in reactie hierop aan het AD laten weten dat Ramos zich niet herkent in deze aantijgingen. Tijdens haar optredens in de theatershows zou ze bovendien ‘geen enkele klacht over haar gedrag of professionaliteit hebben ontvangen’. Enkele maanden geleden startte de presentatrice een kort geding tegen de producent waarin ze een rectificatie eiste omdat de e-mail haar reputatie zou hebben geschaad. De rechter stelde haar echter in het ongelijk.

Verder rapporteert het AD dat Ramos eind 2025 zal stoppen bij AvroTros. Volgens de omroep en Ramos’ advocaten zou de beëindiging van deze samenwerking niet gerelateerd zijn aan de beschuldigingen, maar aan haar wens om zich op commerciële projecten te richten.

Naast haar rol als presentatrice bij Zappelin, heeft Ramos ook geacteerd in de populaire filmreeks Misfit en een daarop volgende Netflix-serie. Ze heeft een achtergrond in het theater en heeft een opleiding in muziek- en musicaltheater gevolgd aan de Academie voor Muziek- en Musicaltheater in Tilburg. In 2023 en 2024 was ze bovendien ambassadeur van de Nationale KinderTheaterWeek.

Een gepland vervolg op de theatertour is inmiddels van de baan.