Hubble Telescoop onthult puin van kosmische botsingen: raadsel na decennia opgelost!

De Hubble Space Telescope van NASA heeft onlangs zeldzame beelden vastgelegd van de nasleep van twee kosmische botsingen, waarmee een mysterie dat al decennia bestond, werd opgelost.

Jaren geleden ontdekten wetenschappers een compacte, heldere plek in de buurt van een jonge ster genaamd Fomalhaut. Ze dachten dat het een planeet kon zijn en hielden het fenomeen in de gaten.

Maar in 2023 toonden foto’s van Hubble iets opmerkelijks. De heldere plek was verdwenen en een nieuwe was verschenen, wat aangaf dat het toch geen planeet was.







Wetenschappers hadden per ongeluk de stoffige overblijfselen van twee kosmische botsingen ontdekt. Grote ruimterotsen botsten tegen elkaar en creëerden stofwolken die dik genoeg waren om als planeten te worden aangezien. Na verloop van tijd verspreidden de overblijfselen zich en verdwenen ze uiteindelijk volledig.

Wetenschappers denken dat de ruimterotsen die bij de botsing betrokken waren minstens 60 kilometer breed waren. Het is zeldzaam om dergelijke botsingen op camera vast te leggen, vooral omdat theorieën suggereren dat ze in dezelfde omgeving slechts eens in de 100.000 jaar voorkomen.

Het is “zeer onverwacht” dat dit gebied “nu twee unieke, massieve botsingen binnen 20 jaar heeft getoond,” zei Joshua Lovell van het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics via email. Hij had geen rol in de studie, die op donderdag in het tijdschrift Science werd gepubliceerd.

De nieuwe waarnemingen kunnen gewoon een gelukkige vondst zijn. Of, ze kunnen betekenen dat dergelijke botsingen vaker voorkomen dan wetenschappers dachten. Meer gegevens zijn nodig om hier zeker van te zijn.







Botsingen van grote ruimterotsen zijn essentieel voor hoe planeten zoals de onze vormen en waaruit ze bestaan. Ze bestuderen is “als het nemen van een peuterfoto van ons zonnestelsel,” zei astrofysicus Meredith MacGregor van Johns Hopkins University, die niet betrokken was bij de studie.

Onderzoekers zijn van plan de nieuwe stofwolk de komende jaren te volgen om te zien hoe deze verandert en uiteindelijk uiteenvalt.

De ster dichtbij de botsingslocatie bevindt zich in onze kosmische buurt, slechts 25 lichtjaar van de aarde. Een lichtjaar is bijna 6 biljoen mijl.

Door het in de gaten te houden, “vangen wetenschappers deze gewelddadige explosies in realtime,” zei studieauteur Paul Kalas van de Universiteit van Californië, Berkeley.