Oudste Klooster Ontdekt in Egyptische Woestijn: Dageraad van het Christendom Blootgelegd!

Oude Klooster Ontdekt in Egyptische Woestijn

In een Egyptische woestijn is onlangs een oud klooster ontdekt dat dateert uit de begintijd van het christendom, zo hebben lokale functionarissen bekendgemaakt.

Eind maart maakte het Egyptische Ministerie van Toerisme en Oudheden bekend dat het klooster werd aangetroffen in Wadi El-Natrun in de gouvernement Beheira.

Volgens de functionarissen wordt Wadi El-Natrun beschouwd als “een van de belangrijkste centra voor het ontstaan van het kloosterleven in Egypte en de wereld.” Het klooster stamt uit de vierde tot de zesde eeuw na Christus.

Het klooster, opgetrokken uit leemsteen, heeft een oppervlakte van ongeveer 2000 vierkante meter, met muren die dikker zijn dan één meter en kamers die ongeveer twee meter hoog zijn.

De locatie omvat een open binnenplaats omgeven door gebouwen. Deze gebouwen bevatten cellen voor de monniken, ovens, keukens en opslagruimtes.

Archeologen vonden ook menselijke skeletresten – vermoedelijk van monniken – samen met muurschilderingen en architectonische kenmerken.

“Architectuuronderzoek toont het gebruik van verschillende daksystemen aan, inclusief gewelven en koepels gemaakt van leemsteen,” merkten de functionarissen op. “De muren waren bedekt met een laag wit pleister en versierd met muurschilderingen met kruisen, palmbomen en diverse planten- en geometrische motieven.”

Er werden ook verschillende inscripties gevonden met de namen van monniken die er woonden, samen met “religieuze teksten die barmhartigheid en vergeving aanroepen.”

“Deze dragen bij aan de datering van het gebouw en het documenteren van het dagelijks leven van de bewoners,” zei de verklaring.

Sherif Fathy, minister van toerisme en oudheden, verklaarde dat de vondst “een belangrijke toevoeging vormt aan ons begrip van de oorsprong van het monnikendom in Egypte, dat begon op Egyptische bodem voordat het wereldwijd verspreidde.”

Fathy benadrukte ook “de toewijding van het ministerie om Koptische erfgoedsites te integreren in uitgebreide toeristische aanbiedingen… om de toeristische ervaring te verrijken en Egypte’s rijke erfgoed uit te lichten.”

Mohamed Taman, hoofd van de centrale administratie voor Oudheden van Beneden-Egypte en Sinai, zei dat de ontdekking “een nieuwe dimensie toevoegt aan het begrip van de indeling van vroege kloosters, met name door de aanwezigheid van interne begraafplaatsen die het kloosterleven weerspiegelen.”

Deze ontdekking volgde kort nadat archeologen een vergelijkbaar kloostercomplex hadden blootgelegd in de gouvernement Beheira.

Het christelijke kloostercomplex, aangekondigd op 23 maart, omvatte een gastenverblijf met 13 kamers en muurschilderingen.

Eerder in januari kondigden Egyptische functionarissen aan dat er nog een ander klooster was gevonden in het dorp Al-Duwair in het gouvernement Sohag.

Op die locatie vonden archeologen de overblijfselen van “een volledig geïntegreerd wooncomplex voor monniken daterend uit de Byzantijnse periode,” aldus de verklaring.

