GTST-makers geschokt: Hartverscheurend nieuws slaat in als een bom!

Reactie op het overlijden van Delivio Misiedjan

Het team achter de populaire televisieserie Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST) heeft met grote droefheid het overlijden van de 12-jarige Delivio Misiedjan aangekondigd. Delivio, die een korte tijd deel uitmaakte van de cast, is eerder deze week gestorven aan de gevolgen van lymfeklierkanker (zie video).

“Delivio zal altijd herinnerd worden als het lieve kind dat, ondanks zijn jonge leeftijd, buitengewoon professioneel was tijdens de opnames. Het is ontzettend tragisch dat zijn jonge leven door deze vreselijke ziekte is afgebroken. We betuigen onze diepste condoleances aan zijn familie en dierbaren in deze moeilijke periode”, verklaarde GTST via een bericht op Instagram Stories.

Delivio vertolkte de rol van Manu, de zoon van Bing Mauricius (gespeeld door Everon Jackson Hooi). “We hebben hem ervaren als een zeer lief kind en het was altijd een plezier om met hem samen te werken. Het leven kan soms onbegrijpelijk en oneerlijk zwaar zijn”, liet Hooi weten aan RTL Boulevard.

Supertrots

Naast de vele verdrietige en meelevende reacties die online verschenen, heeft ook de vader van Delivio via sociale media een emotioneel bericht gedeeld.

Op zaterdag deelde hij op zijn Instagram Story dat Delivio “2,5 jaar lang een moedige strijd heeft gevoerd met veel hoogte- en dieptepunten”. Hij vervolgde: “We hadden nog zoveel prachtige plannen en ideeën… Het mocht helaas niet zo zijn. De pijn die ik nu voel is onbeschrijfelijk.”

Delivio heeft thuis in alle sereniteit afscheid kunnen nemen van zijn familie. Zijn laatste woorden waren een bemoedigende boodschap aan zijn naasten: “Ik hou van jullie allemaal. Ik zal altijd bij jullie zijn. Jullie moeten sterk blijven”, zoals gedeeld door zijn familie op Facebook. “Het is goed, jongen”, schreef zijn vader, “Papa is en blijft supertrots op jou.”

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post