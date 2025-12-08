Marco Borsato vrijgesproken: Grote opluchting na beschuldigingen van ontucht!

Op donderdag heeft de rechtbank in Utrecht Marco Borsato vrijgesproken van de beschuldigingen van seksueel misbruik. De rechters oordeelden dat er onvoldoende bewijs was om de zanger te veroordelen voor het plegen van ontucht met een 15-jarig meisje tussen september 2014 en januari 2015. De eis van de officier van justitie was een gevangenisstraf van vijf maanden.

Borsato stond terecht voor het aanraken van het meisje op intieme plaatsen zoals de bovenbenen, borsten en vagina, zowel over als onder haar kleding. Er was ook een beschuldiging dat hij haar zijn geslachtsdeel had laten betasten, waarvoor het Openbaar Ministerie eveneens vrijspraak had verzocht.

Marco was aanwezig bij de drukbezochte uitspraak in de rechtbank. Gedurende het proces heeft hij steeds de beschuldigingen ontkend.

Onvoldoende bewijsmateriaal

De rechtbank heeft zorgvuldig gekeken naar de verklaring van het meisje, maar vond deze niet specifiek genoeg over de exacte handelingen en de precieze momenten van het vermeende misbruik. Bovendien was er geen ondersteunend bewijs van getuigen, aangezien niemand het misbruik heeft waargenomen.

In hun oordeel betrokken de rechters ook een stiekem opgenomen gesprek dat Borsato had met de moeder van het meisje aan de keukentafel, waarin zij geen ondubbelzinnige bekentenis konden vaststellen. Dit gesprek leverde dus geen doorslaggevend bewijs op.

Ook ander bewijs, zoals een ander opgenomen gesprek en WhatsApp-berichten tussen het meisje en Borsato, werd niet als overtuigend beschouwd.

Het dagboek van het meisje bood evenmin duidelijk bewijs; de beschrijvingen van de gebeurtenissen waren te algemeen en het was onduidelijk wanneer de vermeende handelingen precies plaatsvonden.

Aankomst bij de rechtbank

Bij zijn aankomst omschreef Marco de dag als “spannend” en vertelde dat hij de nacht ervoor niet had geslapen. Over zijn verwachtingen zei hij: “Het is lastig in te schatten. Deze zaak loopt al meer dan 6 jaar, dus ik verlang naar een afsluiting. Ik ben altijd strijdbaar geweest, maar op zoiets kun je je moeilijk voorbereiden.” Over de enorme belangstelling van de media merkte hij op: “Na de vorige keer had ik deze gekte wel verwacht.”

De zanger uitte zijn vertrouwen in de rechtspraak: “Ik geloof dat de rechtbank goed heeft geluisterd en het dossier grondig heeft doorgenomen.” Hij was echter verrast door de late toevoeging van nieuwe informatie aan het dossier: “Dat een week voor het proces nog 500 uur aan opnames wordt toegevoegd, vind ik absurd. Dit is nieuw voor mij, ik heb geen idee. Ik laat het verder aan de rechtbank over.”

Elkaar stevig vasthouden

Marco sprak ook over hoe zijn gezin deze periode doormaakt: “Zij volgen alles van een afstand. Gisteren was mijn dochter jarig, dus we zijn uit eten geweest. Op zulke dagen houd je elkaar natuurlijk stevig vast, en dat is prettig.” Hij reageerde ook op een steunbetuiging van zijn ex-vrouw Leontine, die eerder die dag een klavertjevier op Instagram had gepost: “Dat Leontine dat op Instagram zette, voelt goed. Het is fijn dat we deze dagen elkaar kunnen steunen.”

Tot slot verklaarde Marco waarom hij persoonlijk bij het vonnis aanwezig wilde zijn. “Het is spannend, dat spreekt voor zich. Dit sleept al meer dan 6 jaar aan. Ik ben zo open als toen ik aan deze rechtszaak begon. Ik vind het belangrijk en respectvol om persoonlijk bij de uitspraak aanwezig te zijn.”