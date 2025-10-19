Cabaret Vandaag: Hoe het Nog Eigenzinniger Kan Worden!

Stephanie Louwrier spreekt over de huidige staat van cabaret

Tijdens de Cabaretprijzen, gehouden op een gala in Theater Diligentia, deelde Stephanie Louwrier haar perspectieven op cabaret. Ze benadrukte de noodzaak voor meer authenticiteit in de sector en moedigde de aanwezigen aan om hun unieke essentie te ontdekken. “Duik diep in jezelf, daar vind je de ware schatten,” adviseerde ze.

Toen ik gevraagd werd mijn mening te geven over cabaret, moest ik hardop lachen. “Wacht, jullie willen dat ík vertel over de stand van zaken in het cabaret? Jullie kennen me toch? Ik ben Stephanie Louwrier.” “Ja, we kennen je,” was het antwoord. Voor wie in de zaal nu denkt, ‘Wie is zij eigenlijk?’, een korte introductie.

Terug naar 2010, toen ik mijn eerste solo show lanceerde en kort daarna tekende bij een groot cabaretbureau. Ik was de belofte van het cabaret, met een volle agenda door heel Nederland. Maar al snel realiseerde ik me dat mijn soort cabaret niet standaard was. Dit bracht programmeurs in verwarring. Hoe moesten ze dit verkopen? Ik paste me aan om ‘echt’ cabaret te maken, maar wat betekent dat eigenlijk?

Na mijn vertrek bij het bureau volgde een periode van eenzaamheid en onzekerheid. Geen tours, geen vooruitzichten. Ik voelde me een mislukking, zowel professioneel als persoonlijk. Ik keek in de spiegel en riep uit, met tranen over mijn wangen: “Ik wil nooit meer iets met cabaret te maken hebben!”

Gelukkig vond ik mijn weg naar de wereld van subsidies, via Via Rudolphi, waar ik kon creëren wat ik echt wilde, zonder compromissen. Ik sloot me aan bij Sjoege en begon zelfs cabaretiers te regisseren en werkte samen met bijvoorbeeld dans-/theatergroep DOX. Ik vond mijn unieke pad.

De vraag over de staat van het cabaret maakte me aan het lachen, maar raakte me ook diep. Het toont aan dat er veranderingen gaande zijn, dat cabaret meer fluïde en eigenzinnig mag zijn, en niet altijd grappig hoeft te zijn. Er is ruimte voor eigenheid en de hokjes vervagen langzaam.

Dit is geweldig en ik moedig dit van harte aan. Wil je als een uitzinnige vrouw op het podium staan? Of meer kleur en queer naar theaters brengen? Of gewoon met een gitaar en een microfoon je ding doen? Of kiezen voor absurdistisch cabaret? Ga ervoor. Is het echt cabaret? Wie weet. Maar dat maakt niet uit. Beweeg! Dans!

Er is duidelijk beweging, maar we zijn er nog niet. We leven in een verdeelde wereld. Het vraagt moed om nieuwe geluiden te laten horen. Ik roep jullie op: wees dapper, maak ruimte, laat je horen. Theater is nu nodig.

Aan de jonge makers in de zaal: het is uitdagend om je eigen stem te vinden en te behouden. Het vereist doorzettingsvermogen. Maar het is het waard. Aan de gevestigde namen: kunstenaarschap vergt ondernemerschap. Het publiek verlangt naar identiteit en richting. Maar ik zie ook de behoefte om met andere genres te experimenteren en jezelf opnieuw uit te vinden. Neem die ruimte.

Aan de theaters die nog steeds terughoudend zijn omdat het commercieel riskant is: ik begrijp het. Maar neem af en toe een gok. Steun de beginnende makers. Uiteindelijk wint authenticiteit altijd en kiest het publiek daarvoor.

Tot slot, een oproep om nog meer eigenzinnig te zijn. Verbind je met je kern. Zoek uit wat jou uniek maakt. Dat is waar het echte goud ligt, ongeacht de vorm, kleur of het genre. Alles is mogelijk, zolang je het je maar kunt voorstellen.

Laten we ons bevrijden van de beperkingen, van de ruis in ons hoofd en lijf. Laten we onszelf bevrijden van systemen die ons belemmeren. Bedenk dat je alles kunt maken, en sta jezelf toe vrij te zijn, want dat verlangen is universeel.

