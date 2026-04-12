Linkse Woede Explodeert: Mijnmagnaat Plant Zeldzame Aardmetalen Project Nabij Woestijnhabitat

De Strijd om de Woestijnschildpad en Zeldzame Aardmetalen

Natuurbeschermers zijn woedend vanwege de grote kans dat een cruciaal leefgebied voor woestijnschildpadden wordt aangetast door een project voor het delven van zeldzame aardmetalen.

Vorige maand verwierf het Australische mijnbouwbedrijf Dateline Resources een project voor het winnen van zware zeldzame aardmetalen in Music Valley, gelegen ten noorden van het Nationaal Park Joshua Tree, zoals gerapporteerd door Mining Weekly.

Zware zeldzame aardmetalen zoals dysprosium en terbium zijn essentieel voor defensiesystemen, geavanceerde elektronica en milieutechnologieën zoals windturbines. Uit monsters in het gebied blijkt dat deze metalen er in hoge concentraties voorkomen, aldus het bedrijf.

“Music Valley biedt Dateline directe toegang tot mineralisatie van zware zeldzame aardmetalen in Californië met historisch gemelde resultaten van hoge kwaliteit totaal zeldzame aardoxide en een sterke verrijking van zware zeldzame aardmetalen,” zei algemeen directeur Stephen Baghdadi.

Het project is in afwachting terwijl Dateline de verkenning van het gebied start, inclusief kaartering en bemonstering van rotschips, zoals begin maart door het bedrijf werd aangekondigd. Twee weken geleden voltooide het een luchtonderzoek van het gebied en meldde dat het de gegevens aan het verwerken was.

“Het bedrijf zal snel en methodisch blijven werken om te bepalen of het deel kan uitmaken van die oplossing,” zei Baghdadi over het gebied van Music Valley.

Milieuactivisten zijn echter niet blij met het idee van een mijnbouwproject zo dicht bij het 1.200 vierkante mijl grote woestijnnationale park, dat jaarlijks door bijna 3 miljoen mensen wordt bezocht. De openbare gronden rondom het park bevatten gevoelige planten en dieren in het wild.

In het bijzonder is er de Mojave-woestijnschildpad, een bedreigde diersoort, die sterk afhankelijk is van het uitgestrekte woestijnlandschap.

“Het is moeilijk om een ​​slechtere plek voor een groot industrieel project te bedenken dan gevoelig habitat van de woestijnschildpad aan de rand van Joshua Tree National Park,” zei Brendan Cummings, directeur natuurbehoud voor het Center for Biological Diversity, tegen de Los Angeles Times.

De winning van zeldzame aardmetalen — wat kan inhouden: het gebruik van pneumatische boren, dynamiet, giftig afval en straling — kan het gebied permanent beschadigen en zorgen voor extra verkeer en lichtvervuiling, voegde Cummings toe.

Democratisch Congreslid Jared Huffman is ook geen fan van het project, meldde de Times, gezien het bedrijf in het verleden de regels van de National Park Service zou hebben overtreden met een andere mijn.

“Ze respecteren geen openbare gronden, nationale parken of de wet, dus er is alle reden om diep bezorgd te zijn over dit voorstel,” zei Huffman.

Zeldzame aardmetalen zijn echter een uiterst cruciaal onderdeel van de toeleveringsketen van het land en presidentiële administraties hebben er prioriteit aan gegeven om de binnenlandse productie te verhogen.

“De Verenigde Staten hebben dringend binnenlandse bronnen van zware zeldzame aardmetalen nodig. Dysprosium, terbium en yttrium zijn strategische materialen, en een veilige levering is niet langer optioneel, het is essentieel,” zei Baghdadi.

Het bedrijf heeft nog niet publiekelijk iets gezegd over de impact op de schildpad en andere dieren in het wild. De California Post heeft het bedrijf om commentaar gevraagd.

